गोरखपुर

छठ महापर्व पर राहुल गांधी के बयान को लेकर भड़के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, बोले …आस्था का अपमान, बिहार चुनाव में जनता लेगी बदला

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हर स्तर पर निगरानी रखी जा रही है और जनता को दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार गंभीर है।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 30, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक

डिप्टी सीएम एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री बृजेश पाठक बृहस्पतिवार को गोरखपुर आगमन पर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में जनपद के जिलाधिकारी दीपक मीणा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश झा, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सहित विभागीय अधिकारी, वरिष्ठ चिकित्सक व संबंधित कर्मी उपस्थित रहे।

जनस्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा

उपमुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान जिले के अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, दवा आपूर्ति, उपकरणों की स्थिति, भर्ती की व्यवस्था, चिकित्सकों की उपस्थिति तथा जनस्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता आमजन को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। प्रत्येक अस्पताल में मरीजों को दवाओं, जांच और आपात सेवाओं की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

चिकित्सक जनसेवा में उत्कृष्ट योगदान दे

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई की गुणवत्ता और प्रशिक्षण व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए, ताकि यहां से निकलने वाले चिकित्सक जनसेवा में उत्कृष्ट योगदान दे सकें।

स्वास्थ्य सेवाओं को मॉडल स्वरूप देने के लिए प्रयासरत

डिप्टी सीएम ने कहा कि गोरखपुर जनपद और पूरा मंडल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहां न केवल बीआरडी मेडिकल कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं बल्कि आयुष्मान भारत, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य जैसी योजनाओं में भी यह क्षेत्र अग्रणी है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को मॉडल स्वरूप देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।

महागठबंधन पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ

पत्रकारों द्वारा पूछे गए राजनीतिक सवालों का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारत की विरासत, संस्कृति और परंपराओं की कोई समझ नहीं है। उन्होंने छठ पर्व जैसे आस्था के महान पर्व पर जो बयान दिया है, वह निंदनीय है। बिहारवासी इस अपमान का जवाब मतदान से देंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में आगामी चुनाव में एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगा, जबकि महागठबंधन पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है।

2027 में प्रदेश में बीजेपी को मिलेगा प्रचंड बहुमत

उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, निवेश और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में यूपी ने पूरे देश में अपनी नई पहचान बनाई है। उन्होंने आत्मविश्वास जताया कि वर्ष 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी।

लोकतंत्र की मजबूती के लिए करें अधिक से अधिक मतदान

डिप्टी सीएम ने कहा कि मतदाता सूची में जिन व्यक्तियों की नामांकन योग्यताएं हैं, उन्हें मतदान करने का पूर्ण अधिकार है। कोई भी व्यक्ति पात्र मतदाताओं को वोट देने से नहीं रोक सकता। उन्होंने जनता से अपील की कि वे आगामी चुनावों में लोकतंत्र को मजबूत करने हेतु अधिक से अधिक मतदान करें।

गोरखपुर की प्रगति को लेकर संवेदनशील हैं सीएम

बैठक के अंत में उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में संचालित स्वास्थ्य योजनाओं को जमीनी स्तर पर और प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं गोरखपुर की प्रगति को लेकर संवेदनशील हैं, इसलिए किसी भी योजना में ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए।

Updated on:

30 Oct 2025 07:57 pm

Published on:

30 Oct 2025 07:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / छठ महापर्व पर राहुल गांधी के बयान को लेकर भड़के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, बोले …आस्था का अपमान, बिहार चुनाव में जनता लेगी बदला

