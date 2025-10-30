छठ महापर्व पर राहुल गांधी के बयान को लेकर भड़के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, बोले …आस्था का अपमान, बिहार चुनाव में जनता लेगी बदला

पत्रकारों द्वारा पूछे गए राजनीतिक सवालों का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारत की विरासत, संस्कृति और परंपराओं की कोई समझ नहीं है। उन्होंने छठ पर्व जैसे आस्था के महान पर्व पर जो बयान दिया है, वह निंदनीय है। बिहारवासी इस अपमान का जवाब मतदान से देंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में आगामी चुनाव में एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगा, जबकि महागठबंधन पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है।