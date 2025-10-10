नशामुक्त भारत अभियान : गोरखपुर में हुई राज्य स्तरीय संयुक्त समन्वय समिति (JCC) की बैठक, एडीजी मुथा अशोक जैन रहे मुख्य अतिथि

मुख्य बिंदुओं में NDPS मामलों की तेजी से विवेचना, जब्ती, केस डायरी का समयबद्ध निस्तारण, NDPS कोर्ट में पार्सल लेटर की निगरानी, और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन शामिल रहा। जन-जागरूकता के तहत MANAS हेल्पलाइन 1933 के प्रचार-प्रसार और सूचना देने वालों की गोपनीयता बनाए रखने पर भी बल दिया गया। बैठक में निर्देश दिया गया कि जिले स्तर पर नियमित रूप से NCORD/Narco Coordination Meetings आयोजित की जाएं ताकि नशामुक्त भारत के लक्ष्य को मजबूत किया जा सके।