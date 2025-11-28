यूपी में बनेंगे ग्यारह नये रेलवे स्टेशन, गोरखपुर से वाराणसी,और प्रयागराज जाना होगा आसान

परियोजना के सबसे महत्वपूर्ण ढाँचों में से एक सरयू नदी पर बनने वाला लगभग 1200 मीटर लंबा रेल पुल होगा, जिसे इस मार्ग का सबसे बड़ा पुल बताया जा रहा है। इसके अलावा 2 उपरिगामी पुल, 15 अंडरपास, 11 बड़े पुल, 47 छोटे पुल का निर्माण किया जाएगा। कई स्थानों पर निर्माण गतिविधियाँ प्रारंभ भी हो चुकी हैं। नई रेल लाइन बनने के बाद गोरखपुर से वाराणसी, छपरा और प्रयागराज की दूरी और समय कम होगा, दक्षिणांचल के यात्रियों को स्टेशन तक पहुँचने की कठिनाई कम होगी, क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी। आजादी के बाद से ही जनता की थी मांग, यह परियोजना 17 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में स्वीकृत हुई थी, और अब इसका निर्माण गति पकड़ चुका है।