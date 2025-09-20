सीएम सिटी में हिंदू आस्था से खिलवाड़…दुर्गा पंडाल नहीं हटाने पर भड़का, क्षतिग्रस्त कर युवक को मारा ताबड़तोड़ थप्पड़

गोरखपुर शहर में एक दरोगा की मनबढ़ई से लोगों में आक्रोश है, मामला कैंट थाना क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी अंतर्गत सिंघडीया का है। यहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी इंचार्ज नवीन राय एक युवक को थप्पड़ मारते नजर आ रहे है। पीड़ित का आरोप है कि 18 सितंबर की रात में चौकी इंचार्ज हमारे निर्माणाधीन दुर्गा पंडाल के पास आए और उसे तत्काल हटाने के लिए बोले।
युवक ने बताया कि हमारा पंडाल रोड पर नहीं था और बीते कई सालों से उसी जगह पर ही लगाया जा रहा है। चौकी इंचार्ज को जब हम लोगों ने बताया कि पहले भी यहीं पंडाल बनाया जाता था, तो वह नहीं माने और तुरंत पंडाल को हटाने के लिए कहा। जब हम लोगों ने कहा की सर तत्काल इतनी रात में कैसे पंडाल हटाएंगे। इतनी सी बात पर वो भड़क गए कि समिति के अध्यक्ष को थप्पड़ मारने लगे और गालियां दी।
जानकारी के मुताबिक गोरखपुर के सिंघड़िया पर श्री-श्री दुर्गा पूजा युवा गोल्डेन छात्र समिति द्वारा पिछले 18 साल से प्रतिमा के लिए पंडाल बनाया जाता है। वहां दुर्गा जी की प्रतिमा रखी जाती है, उसके बावजूद कैंट थाना क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी में तैनात चौकी इंचार्ज नवीन कुमार राय देर रात एक बजे पहुंचकर सिंघड़िया चौराहे के पास बने पंडाल को क्षतिग्रस्त कर दिया। समिति के अध्यक्ष नीतीश से बहस हुई, फिर चौकी इंचार्ज ने अध्यक्ष को थप्पड़ जड़ा दिया और गालियां दीं।
वहीं अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी इंचार्ज एक व्यक्ति को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। समिति के सदस्यों का आरोप है कि दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने के लिए बनाए गए पंडाल को आधी रात को पहुंचे चौकी इंचार्ज ने क्षतिग्रस्त भी कर दिया। मौके पर मौजूद समिति के अध्यक्ष से बहस की, उनका मोबाइल तोड़ा, फिर थप्पड़ जड़ा और भद्दी भद्दी गालियां दी।नाराज समिति के लोगों ने आरोप लगाया और कहा कि माता का पंडाल है, 18 सालों से रखा जा रहा है। कभी कोई दिक्कत नहीं हुई लेकिन चौकी इंचार्ज ने हमारी आस्था को ठेस पहुंचाया है, वह आकर माफी मांगे और उन्हें बर्खास्त किया जाए।
दुर्गा पूजा युवा गोल्डेन छात्र समिति से जुड़े अमरनाथ ने बताया कि लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा के समय हमेशा हम लोग पंडाल बनाते चले आए. मूर्ति आज तक हम लोग वहीं पर बैठाते थे, लेकिन कल रात में एक बजे इंजीनियरिंग कॉलेज के चौकी इंचार्ज नवीन कुमार राय आकर पंडाल को क्षतिग्रस्त कर दिया और समिति के अध्यक्ष नीतीश को थप्पड़ मार दिया, समिति के लोगों ने बताया कि जबसे पांडाल लगा हुआ है तबसे विवाद कर रहे है।