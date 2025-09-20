सीएम सिटी में हिंदू आस्था से खिलवाड़…दुर्गा पंडाल नहीं हटाने पर भड़का, क्षतिग्रस्त कर युवक को मारा ताबड़तोड़ थप्पड़

वहीं अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी इंचार्ज एक व्यक्ति को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। समिति के सदस्यों का आरोप है कि दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने के लिए बनाए गए पंडाल को आधी रात को पहुंचे चौकी इंचार्ज ने क्षतिग्रस्त भी कर दिया। मौके पर मौजूद समिति के अध्यक्ष से बहस की, उनका मोबाइल तोड़ा, फिर थप्पड़ जड़ा और भद्दी भद्दी गालियां दी।नाराज समिति के लोगों ने आरोप लगाया और कहा कि माता का पंडाल है, 18 सालों से रखा जा रहा है। कभी कोई दिक्कत नहीं हुई लेकिन चौकी इंचार्ज ने हमारी आस्था को ठेस पहुंचाया है, वह आकर माफी मांगे और उन्हें बर्खास्त किया जाए।