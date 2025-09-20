ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़े पल्सर सवार दोस्त, मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत

जानकारी के मुताबिक रामकोला नगर में कप्तानगंज मार्ग पर नगर पंचायत कार्यालय के सामने ट्रैक्टर से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। राज कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई। बिट्टू को गंभीर हालत में रामकोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया। वहां इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद मौका देखते ही ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। आसपास के लोगों ने फौरन पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दोनों युवक वार्ड नंबर-6 के रहने वाले थे। दोनों दोस्तों की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है, फिलहाल दुर्घटना के कारणों की पुलिस जांच कर रही है।