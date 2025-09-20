Patrika LogoSwitch to English

कुशीनगर

ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़े पल्सर सवार दोस्त, मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत

शुक्रवार की रात दो दोस्तों की दुर्घटना में मौत हो गई, दोनो वापस घर लौट रहे थे कि सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली से जोरदार भिड़ंत हो गई, मौका देखते ही ट्रैक्टर चालक फरार हो गया।

कुशीनगर

anoop shukla

Sep 20, 2025

Up news, kushinagar
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, दुर्घटना में दो दोस्तों की मौत

कुशीनगर जिलें भीषण सड़क दुर्घटना में दो दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई, यह हादसा रामकोला थाना क्षेत्र में रात करीब दस बजे हुआ जिसमें राज कुशवाहा और कमल रौनियार की मौत हो गई। दोनों दोस्त बाइक से जा रहे थे कि ट्रैक्टर से टकरा गए

ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़े बाइक सवार युवक, मौके पर दोनों की मौत

जानकारी के मुताबिक रामकोला नगर में कप्तानगंज मार्ग पर नगर पंचायत कार्यालय के सामने ट्रैक्टर से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। राज कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई। बिट्टू को गंभीर हालत में रामकोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया। वहां इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद मौका देखते ही ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। आसपास के लोगों ने फौरन पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दोनों युवक वार्ड नंबर-6 के रहने वाले थे। दोनों दोस्तों की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है, फिलहाल दुर्घटना के कारणों की पुलिस जांच कर रही है।

Published on:

20 Sept 2025 12:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़े पल्सर सवार दोस्त, मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत

