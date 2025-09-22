नवरात्र के पहले दिन भी जनता दर्शन में फरियादियों की रही भीड़, सीएम ने अधिकारियों को दिया त्वरित निस्तारण का आदेश

सीएम के सामने कई फरियादियों ने जमीन से जुड़ी समस्या बताई। किसी की जमीन पर कब्जा था तो किसी को आदेश के बावजूद अपनी जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा था।सीएम ने अधिकारियों से कहा कि सभी को त्वरित न्याय मिलना चाहिए। थाने और तहसील स्तर पर नियमित सुनवाई कर लोगों की समस्या दूर की जाए।जनता दर्शन में कई लोग परिजनों की आर्थिक सहायता की मांग को लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उनसे इलाज के बारे में पूछा और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार इलाज में मदद करेगी। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि इस्टीमेट बनवाकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएं।