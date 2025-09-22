नवरात्र के पहले दिन भी जनता दर्शन में फरियादियों की रही भीड़, सीएम ने अधिकारियों को दिया त्वरित निस्तारण का आदेश

नवरात्रि प्रवास पर आए सीएम योगी सोमवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में मौजूद फरियादियों से मिलकर उनकी समस्याओं के निस्तारण का आदेश अधिकारियों को दिए। नवरात्र के पहला दिन होने के बाद भी अच्छी खासी संख्या में फरियादी आए थे। सीएम सभी फरियादियों के पास जाकर उनकी समस्याओं को सुने, इसमें सबसे अधिक जमीन और चिकित्सीय सहायता के मामले आए थे।
सीएम के सामने कई फरियादियों ने जमीन से जुड़ी समस्या बताई। किसी की जमीन पर कब्जा था तो किसी को आदेश के बावजूद अपनी जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा था।सीएम ने अधिकारियों से कहा कि सभी को त्वरित न्याय मिलना चाहिए। थाने और तहसील स्तर पर नियमित सुनवाई कर लोगों की समस्या दूर की जाए।जनता दर्शन में कई लोग परिजनों की आर्थिक सहायता की मांग को लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उनसे इलाज के बारे में पूछा और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार इलाज में मदद करेगी। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि इस्टीमेट बनवाकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएं।