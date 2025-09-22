Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

नवरात्र के पहले दिन भी जनता दर्शन में फरियादियों की रही भीड़, सीएम ने अधिकारियों को दिया त्वरित निस्तारण का आदेश

सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन है सीएम ने सुबह पूजा अर्चना करने के बाद महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के सामने आयोजित जनता दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, एक-एक फरियादियों के पास वह खुद जाकर उनके प्रार्थना पत्र को लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को निस्तारण करने का निर्देश दिया।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 22, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का कार्यक्रम

नवरात्रि प्रवास पर आए सीएम योगी सोमवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में मौजूद फरियादियों से मिलकर उनकी समस्याओं के निस्तारण का आदेश अधिकारियों को दिए। नवरात्र के पहला दिन होने के बाद भी अच्छी खासी संख्या में फरियादी आए थे। सीएम सभी फरियादियों के पास जाकर उनकी समस्याओं को सुने, इसमें सबसे अधिक जमीन और चिकित्सीय सहायता के मामले आए थे।

जमीन विवाद और मेडिकल सहायता के मामले अधिक संख्या में आए

सीएम के सामने कई फरियादियों ने जमीन से जुड़ी समस्या बताई। किसी की जमीन पर कब्जा था तो किसी को आदेश के बावजूद अपनी जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा था।सीएम ने अधिकारियों से कहा कि सभी को त्वरित न्याय मिलना चाहिए। थाने और तहसील स्तर पर नियमित सुनवाई कर लोगों की समस्या दूर की जाए।जनता दर्शन में कई लोग परिजनों की आर्थिक सहायता की मांग को लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उनसे इलाज के बारे में पूछा और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार इलाज में मदद करेगी। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि इस्टीमेट बनवाकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएं।

Published on:

22 Sept 2025 11:26 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / नवरात्र के पहले दिन भी जनता दर्शन में फरियादियों की रही भीड़, सीएम ने अधिकारियों को दिया त्वरित निस्तारण का आदेश

