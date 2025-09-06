गोरखपुर में कपड़ा व्यापारी के घर लगी आग, फूटते कांच के बीच घुस कर फायर कर्मियों ने बचाई परिवार की जान

फायर स्टेशन गोलघर के इंचार्ज शांतनू यादव ने बताया कि पूरा रेस्क्यू अभियान लगभग एक घंटे में पूरा हो गया,आग ग्राउंड फ्लोर पर बने गोदाम लगी थी। जिससे परिवार के लोग घर में ही फंस गए थे। उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया है। जानकारी के मुताबिक शाहपुर थानाक्षेत्र के HN सिंह चौराहे पर कपड़े के थोक व्यापारी अनूप बंका परिवार के साथ रहते हैं। तीन मंजिल घर में ग्राउंड फ्लोर में इन्होंने कपड़ा रखने के लिए गोदाम बनाया है। परिवार के लोग पहले और दूसरे मंजिल पर रहते हैं। वहीं तीसरे मंजिल पर भी कपड़े का गोदाम है।