गोरखपुर

गोरखपुर में कपड़ा व्यापारी के घर लगी आग, फूटते कांच के बीच घुस कर फायर कर्मियों ने बचाई परिवार की जान

गोरखपुर के शाहपुर थानाक्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से कपड़ा व्यापारी के मकान मे आग लग गई। सूचना मिलते ही फौरन शाहपुर SHO नीरज राय अपने हमराहियों के साथ मौके पर पहुंच कर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिए, सूचना मिलते ही फायर विभाग की गाड़ियां भी पहुंच गई। पुलिस और फायर विभाग ने परिवार के पांच लोगों को सकुशल निकाल लिया।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 06, 2025

Up news, Gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, व्यापारी के घर लगी आग, पांच लोग बचाए गए

गोरखपुर के शाहपुर थानाक्षेत्र में सुबह एक बड़े कपड़ा व्यापारी के घर लगी आग से हड़कंप मच गया, तीन मंजिला घर में व्यापारी ने गोदाम भी बना रखा था। गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग धीरे धीरे बढ़ने लगी, पूरे घर में जब धुंआ भरा तब परिवार वाले चीखने चिल्लाने लगे, मुहल्ले वालों ने तुरंत फायर विभाग को सूचना दी और खुद परिवार को बचाने में लग गए।सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने रेस्क्यू कर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, घर के सेकेंड और थर्ड फ्लोर पर परिवार के 5 लोग फंसे हुए थे।

कपड़ा व्यापारी के तीन मंजिले घर में लगी आग

फायर स्टेशन गोलघर के इंचार्ज शांतनू यादव ने बताया कि पूरा रेस्क्यू अभियान लगभग एक घंटे में पूरा हो गया,आग ग्राउंड फ्लोर पर बने गोदाम लगी थी। जिससे परिवार के लोग घर में ही फंस गए थे। उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया है। जानकारी के मुताबिक शाहपुर थानाक्षेत्र के HN सिंह चौराहे पर कपड़े के थोक व्यापारी अनूप बंका परिवार के साथ रहते हैं। तीन मंजिल घर में ग्राउंड फ्लोर में इन्होंने कपड़ा रखने के लिए गोदाम बनाया है। परिवार के लोग पहले और दूसरे मंजिल पर रहते हैं। वहीं तीसरे मंजिल पर भी कपड़े का गोदाम है।

सजावट के लिए लगाए गए कांच धमाकों के साथ फूटने लगे

आज शनिवार सुबह करीब दस बजे शार्ट सर्किट से ग्राउंड फ्लोर के गोदाम में आग लग गई। जिससे पूरे घर में धुआं फैला गया। ग्राउंड फ्लोर में आग लगने की वजह से पूरा परिवार पहले, दूसरी मंजिल में ही फंस गया। परिवार वालों की चीख सुन आसपास के लोग दौड़े और फायर विभाग को सूचना दिए। इस घर में सजावट के लिए बड़े पैमाने पर ग्लास लगे थे जो आग लगने से धमाके कर फूटने लगे। घर के अंदर की स्थित काफी खराब होने लगी।

फायरकर्मियों ने रेस्क्यू कर परिवार की बचाई जान, धमाकों के बीच जान पर खेल गए फायरकर्मी

सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम थोड़ी ही देर में पहुंच गई और सबसे पहले परिवार वालों को बचाने के लिए रेस्क्यू शुरू किया और किसी तरह एक-एक कर परिवार के सभी लोगों को बाहर निकाला गया। घर में मालिक अनूप बंका समेत पांच लोग थे, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल किया गया, आग लगने से लाखों का कपड़ा जलकर राख गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम के साथ ही पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।

Published on:

06 Sept 2025 12:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में कपड़ा व्यापारी के घर लगी आग, फूटते कांच के बीच घुस कर फायर कर्मियों ने बचाई परिवार की जान

