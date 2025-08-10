वाराणसी के प्राचीन आत्म विश्वेश्वर मंदिर में लगी आग, चंद मिनट में ही मूर्ति की सजावट जलकर हुई राख…सात श्रद्धालु झुलसे

वाराणसी के एक ऐतिहासिक मंदिर में मूर्ति की सजावट में आग पकड़ने से चंद मिनट में ही पूरी सजावट जलकर राख हो गई। यह घटना चौक थाना क्षेत्र स्थित संकठा गली के अति प्राचीन आत्म विश्वेश्वर मंदिर में एक भीषण हादसा हो गया। सावन माह के आखिरी दिन आयोजित विशेष आरती के दौरान अचानक एक दीपक नीचे गिरे गया और देखते ही देखते मूर्ति का भव्य श्रृंगार जल कर राख हो गया। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ थी जिससे अफरा तफरी मच गई, इस दौरान सात लोग बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।
आरती में शामिल श्रद्धालुओं ने बताया कि मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया था। परंपरा के तहत मंदिर में रूई से शृंगार किया गया था और शाम को भव्य आरती की तैयारी थी। श्रद्धालु बड़ी संख्या में आरती देखने और पूजा करने पहुंचे थे। इसी दौरान यह घटना हो गई , जलते दीपक के गिरते ही रूई के श्रृंगार में तुरंत आग पकड़ ली और देखते ही देखते तेजी से आग पकड़ लिया
अचानक आग की लपटें देख श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। कई लोग उन्हें बाहर निकालने और आग बुझाने में लग गए, लेकिन रुई के श्रृंगार से आग को रोकी नहीं जा सकी और कई लोग आग की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने घायलों को मंडलीय अस्पताल पहुंचाया, फिर महमूरगंज स्थित जेएस मेमोरियल अस्पताल रेफर कर दिया गया।
हादसे में गंभीर रूप से झुलसे सात लोगों की पहचान बैकुंठनाथ मिश्रा, शिवान्य मिश्रा, देव नारायण पांडेय, सत्यम पांडेय, प्रिंस पांडेय, सानिध्य मिश्रा, कृष्णा के रूप में हुई है। इनमें मंदिर के पुजारी भी शामिल हैं। इधर आग लगने की सूचना मिलते ही मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु और DM अस्पताल पहुंचे। मंत्री ने घायलों का हालचाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए।