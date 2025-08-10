वाराणसी के प्राचीन आत्म विश्वेश्वर मंदिर में लगी आग, चंद मिनट में ही मूर्ति की सजावट जलकर हुई राख…सात श्रद्धालु झुलसे

वाराणसी के एक ऐतिहासिक मंदिर में मूर्ति की सजावट में आग पकड़ने से चंद मिनट में ही पूरी सजावट जलकर राख हो गई। यह घटना चौक थाना क्षेत्र स्थित संकठा गली के अति प्राचीन आत्म विश्वेश्वर मंदिर में एक भीषण हादसा हो गया। सावन माह के आखिरी दिन आयोजित विशेष आरती के दौरान अचानक एक दीपक नीचे गिरे गया और देखते ही देखते मूर्ति का भव्य श्रृंगार जल कर राख हो गया। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ थी जिससे अफरा तफरी मच गई, इस दौरान सात लोग बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।