गोरखपुर में फॉरेस्ट विभाग के गार्ड की दबंगई, किसान पर बीच सड़क बरसाई लाठियां…ग्रामीणों में आक्रोश

चौकी में जाने पर फॉरेस्ट गार्ड विवेक मौर्य सहित वहां तैनात अन्य कर्मचारियों ने गाली देते हुए पीटना शुरू कर दिया। पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस पर आक्रोशित ग्रामीणों ने कारवाई की मांग की है। मामला तुल पकड़ने पर वन विभाग ने वीडियो का संज्ञान लिया। जिला वन अधिकारी विकास यादव ने बताया- मोइनाबाद फॉरेस्ट चौकी पर तैनात फॉरेस्ट गार्ड विवेक मौर्य को सस्पेंड कर दिया गया है। विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। पीड़ित के बयान के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार कर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।