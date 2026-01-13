वाराणसी में “मां गंगा” हो रही है मैली…नाविकों ने वायरल किया विवेकानंद क्रूज का वीडियो, निशाने पर प्रशासन

अब जब बात पीएम के संसदीय क्षेत्र की हो तो विपक्षी दल कहां चुप बैठने वाले, कांग्रेस ने तुरंत सरकार को इस मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर दिया। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि क्रूज से सीधे गंगा में गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय नाविकों का आरोप है कि क्रूज में लगे शौचालयों का अपशिष्ट बिना किसी शोधन प्रक्रिया के नदी में प्रवाहित किया गया, जो गंगा की स्वच्छता और धार्मिक आस्था के साथ गंभीर खिलवाड़ है।