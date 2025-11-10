NASA में सप्लाई के नाम पर ठेकेदार से 80 लाख की धोखाधड़ी, एक गिरफ्तार… SP बोले,आर्थिक अपराधों पर चलती रहेगी सख्ती

ठगी के शिकार मदन मोहन शुक्ला ने बताया कि मेरे पूर्व परिचित कानपुर निवासी सुरेश रमानी ने कोलकाता के सुकांता बैनर्जी से मुलाकात कराई। सुकांता बैनर्जी ने बताया कि हमलोग NASA के स्पेस शटल और न्यूक्लियर एनर्जी में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों, धातुओं की आपूर्ति व खरीद-फरोख्त का बिजनेस करते हैं। इसमे अच्छा फायदा होता है। सुकांता ने खुद को नासा से संबद्ध एक कंपनी का चीफ कोआर्डिनेटर भी बताया। धीरे धीरे ठेकेदार इसके प्रभाव में आ गए और सुकांता बैनर्जी, चंडीचरन अधिकारी व शालिनी नासकर को निवेश के रूप में 80 लाख रुपए दिए।