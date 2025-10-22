‘दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव’…संघ के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी, बोले… अखिलेश राम द्रोही, कृष्ण द्रोही और सनातन द्रोही हैं

सीएम ने कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) की जमकर प्रशंसा की, कहा जहां सरकार नहीं पहुंची, वहां संघ पहुंचा। दुनिया में करीब दो सौ देश हैं, उनके पास विकास की चकाचौंध तो है लेकिन RSS जैसा संगठन नहीं है। समाज संघ के अनुशासन को कौतूहल व आश्चर्य की निगाहों से देख रहा है, संघ की 100 वर्ष की यात्रा है। यह भारत का सौभाग्य है कि इसके पास RSS जैसा स्वयं सेवी संगठन है, जिसका एकमात्र ध्येय राष्ट्र प्रथम है।