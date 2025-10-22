‘दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव’…संघ के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी, बोले… अखिलेश राम द्रोही, कृष्ण द्रोही और सनातन द्रोही हैं

फोटो सोर्स: पत्रिका, गोरखपुर में संघ के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ
गोरखपुर में RSS की ओर से आयोजित 'दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को जमकर लताड़ लगाये। यह आयोजन संघ के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में हुआ।
सीएम ने कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) की जमकर प्रशंसा की, कहा जहां सरकार नहीं पहुंची, वहां संघ पहुंचा। दुनिया में करीब दो सौ देश हैं, उनके पास विकास की चकाचौंध तो है लेकिन RSS जैसा संगठन नहीं है। समाज संघ के अनुशासन को कौतूहल व आश्चर्य की निगाहों से देख रहा है, संघ की 100 वर्ष की यात्रा है। यह भारत का सौभाग्य है कि इसके पास RSS जैसा स्वयं सेवी संगठन है, जिसका एकमात्र ध्येय राष्ट्र प्रथम है।
संघ के खिलाफ इसके उदय होने से ही षडयंत्र होते रहे हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों में कई स्वयं सेवकों को राष्ट्र के लिए अपना जीवन भी गंवाना पड़ा लेकिन स्वयं सेवकों के हौसले नहीं डिगे।गोरखपुर में वनवासी छात्रावास शुरू किया। पूर्वोत्तर के बच्चे यहां आए और पढ़कर वहां गए। अलग-अलग क्षेत्रों में पहचान बनाई। वनवासी क्षेत्रों में किसी भी सरकार से बेहतर काम आरएसएस ने किया है।
दीपावली के अवसर पर स्वयं सेवक संघ के शताब्दी वर्ष में कुटुम्ब मिलन कार्यक्रम से जुड़ना अद्भुत है। सीएम योगी ने कहा कि एक स्वयंसेवक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में बिना रुके, बिना थके राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य कर रहे हैं। इसी 100 साल में हमने असंभव को संभव होते देखा है। अयोध्या ने दीपावली का उत्सव त्रेता युग से हमें प्रदान किया।
संघ के इस कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि प्रांत प्रचारक रमेश ने अपने संबोधन में कहा गोरखपुर में नया अध्याय जुड़ रहा है। पूरे देश मे पहला प्रयोग है। संघ के अलग अलग 28 संगठनों की गरिमामयी उपस्थिति है। संघ के शताब्दी वर्ष पर संघ के कार्यकर्ता पूरे परिवार के साथ आए हैं। प्रांत प्रचारक ने कहा कि ऐसा अवसर पहली बार आया है जब हम दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव की ओर बढ़ रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग