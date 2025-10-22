Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

‘दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव’…संघ के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी, बोले… अखिलेश राम द्रोही, कृष्ण द्रोही और सनातन द्रोही हैं

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से मंगलवार को गोरखपुर में 'दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव' कार्यक्रम आयोजित किया गया।संघ के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए।

2 min read

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 22, 2025

Up news, gorakhpur, cm yogi

फोटो सोर्स: पत्रिका, गोरखपुर में संघ के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ

गोरखपुर में RSS की ओर से आयोजित 'दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को जमकर लताड़ लगाये। यह आयोजन संघ के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में हुआ।

जहां सरकार नहीं पहुंची , वहां पहुंचा RSS

सीएम ने कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) की जमकर प्रशंसा की, कहा जहां सरकार नहीं पहुंची, वहां संघ पहुंचा। दुनिया में करीब दो सौ देश हैं, उनके पास विकास की चकाचौंध तो है लेकिन RSS जैसा संगठन नहीं है। समाज संघ के अनुशासन को कौतूहल व आश्चर्य की निगाहों से देख रहा है, संघ की 100 वर्ष की यात्रा है। यह भारत का सौभाग्य है कि इसके पास RSS जैसा स्वयं सेवी संगठन है, जिसका एकमात्र ध्येय राष्ट्र प्रथम है।

पूर्वोत्तर भारत में कई स्वयं सेवकों को खोना पड़ा

संघ के खिलाफ इसके उदय होने से ही षडयंत्र होते रहे हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों में कई स्वयं सेवकों को राष्ट्र के लिए अपना जीवन भी गंवाना पड़ा लेकिन स्वयं सेवकों के हौसले नहीं डिगे।गोरखपुर में वनवासी छात्रावास शुरू किया। पूर्वोत्तर के बच्चे यहां आए और पढ़कर वहां गए। अलग-अलग क्षेत्रों में पहचान बनाई। वनवासी क्षेत्रों में किसी भी सरकार से बेहतर काम आरएसएस ने किया है।

भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक स्वयं सेवक

दीपावली के अवसर पर स्वयं सेवक संघ के शताब्दी वर्ष में कुटुम्ब मिलन कार्यक्रम से जुड़ना अद्भुत है। सीएम योगी ने कहा कि एक स्वयंसेवक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में बिना रुके, बिना थके राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य कर रहे हैं। इसी 100 साल में हमने असंभव को संभव होते देखा है। अयोध्या ने दीपावली का उत्सव त्रेता युग से हमें प्रदान किया।

गोरखपुर में जुड़ा नया अध्याय, सपरिवार आये स्वयं सेवक : रमेश, प्रांत प्रचारक

संघ के इस कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि प्रांत प्रचारक रमेश ने अपने संबोधन में कहा गोरखपुर में नया अध्याय जुड़ रहा है। पूरे देश मे पहला प्रयोग है। संघ के अलग अलग 28 संगठनों की गरिमामयी उपस्थिति है। संघ के शताब्दी वर्ष पर संघ के कार्यकर्ता पूरे परिवार के साथ आए हैं। प्रांत प्रचारक ने कहा कि ऐसा अवसर पहली बार आया है जब हम दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव की ओर बढ़ रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Holidays: 28 अक्टूबर को सरकारी कार्यालय, स्कूल बंद, कल और परसों भी अदालतों, बैंकों में छुट्टी
फर्रुखाबाद
28 अक्टूबर को छुट्टी (फोटो सोर्स- आयोजक)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 Oct 2025 12:14 am

Published on:

22 Oct 2025 12:04 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / ‘दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव’…संघ के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी, बोले… अखिलेश राम द्रोही, कृष्ण द्रोही और सनातन द्रोही हैं

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोरखपुर में युवक की मौत पर भारी बवाल, महिला सिपाही का सर फूटा…पुलिस वैन पर पत्थरों से हमला, अंदर बैठे रहे बेबस पुलिसकर्मी

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर

सीएम योगी आदित्यनाथ को सऊदी अरब से मिली धमकी…जाने क्या है गोरखपुर से आरोपी का कनेक्शन

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में नींद खराब होने पर दबंगों ने लाइनमैन को पीटा, बाइक भी तोड़ी… बोले, बार बार क्यों काटते हो बिजली

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर

गोरखपुर के SSB जवान ड्यूटी के दौरान तवांग में हुए बलिदान, क्षेत्र में शोक की लहर

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में दोस्त ने ही किया नाबालिग से रेप, आरोपी का दोस्त करता रहा पहरेदारी

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.