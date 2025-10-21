Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फर्रुखाबाद

Holidays: 28 अक्टूबर को सरकारी कार्यालय, स्कूल बंद, कल और परसों भी अदालतों, बैंकों में छुट्टी

Government offices, schools closed on 28 October 28 अक्टूबर मंगलवार को सरकारी कार्यालय स्कूल में अवकाश घोषित किया गया है। इसके साथ ही 22 और 23 अक्टूबर को अदालत, बैंक, सभी सरकारी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।

less than 1 minute read

फर्रुखाबाद

image

Narendra Awasthi

Oct 21, 2025

28 अक्टूबर को छुट्टी (फोटो सोर्स- आयोजक)

फोटो सोर्स- आयोजक

Government offices, schools closed on 28 October उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 अक्टूबर को निर्बंधित अवकाश की घोषणा की है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से जारी अवकाश तालिका के अनुसार भी 28 अक्टूबर को परिषद के नियंत्रण में चलने वाले सभी विद्यालय, मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालय में छुट्टी रहेगी। 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को कार्तिक माह की छठी है। इस दिन छठ पूजा की धूम रहेगी। सूर्य षष्ठी मनाई जाएगी।

25 अक्टूबर से शुरू होगी छठ पूजा

उत्तर प्रदेश में छठ पूजा धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार छठ पूजा की शुरुआत 25 अक्टूबर शनिवार को 'नहाए खाय' के साथ शुरू होगा। रविवार 26 अक्टूबर को 'खरना' है। इसके साथ ही निर्जला व्रत की शुरुआत हो जाएगी। सोमवार 27 अक्टूबर को डूबते सूर्य को अर्ध्य दिया जाएगा। जबकि मंगलवार 28 अक्टूबर को सुबह के समय सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा का समापन हो जाएगा ‌‌

22 और 23 अक्टूबर को बैंक, अदालत बंद

बैंक यूनियन से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 23 अक्टूबर गुरुवार को भैया दूज और चित्रगुप्त जयंती की छुट्टी रहेगी। 22 और 23 अक्टूबर को अदालत में भी छुट्टी रहेगी। गणतंत्र दिवस और रामनवमी रविवार के दिन मनाया गया। जिसके कारण अदालत के कर्मचारियों को छुट्टी का लाभ नहीं मिला। इसकी जगह अब 22 और 23 अक्टूबर को अवकाश घोषित किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Oct 2025 05:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Farrukhabad / Holidays: 28 अक्टूबर को सरकारी कार्यालय, स्कूल बंद, कल और परसों भी अदालतों, बैंकों में छुट्टी

बड़ी खबरें

View All

फर्रुखाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

भाजपा सांसद ने जनपदवासियों को दीपावली की दीं शुभकामनाएं, शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील

Sansad, deepawali
फर्रुखाबाद

‘मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्रीराम’, सपा नेता के बयान पर BJP ने कसा तंज, सांसद बोले-रावण की तरह…

bjp mp mukesh rajput hit back at samajwadi party leader dr naval kishore shcakya
फर्रुखाबाद

चलती बाइक पर रखा बैग फटा, भीषण विस्फोट में दो छात्रों के चिथड़े उड़े, तीसरा गंभीर रूप से घायल

farrukhabad bike firecracker explosion two students dead
फर्रुखाबाद

एसपी ने हलफनामा देकर मांगी माफी, हाईकोर्ट ने अदालत में बैठने का दिया आदेश, जानें वजह

फतेहगढ़ एसपी आरती सिंह (फोटो सोर्स- 'X' फतेहगढ़ पुलिस)
फर्रुखाबाद

फर्रुखाबाद प्राइवेट जेट विमान हादसा latest update: पायलट की लापरवाही, जेट विमान के परखच्चे उड़े, जानें हादसे की सच्चाई

प्राइवेट जेट विमान दुर्घटनाग्रस्त (फोटो सोर्स- 'X' फर्रुखाबाद)
फर्रुखाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.