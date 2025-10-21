Holidays: 28 अक्टूबर को सरकारी कार्यालय, स्कूल बंद, कल और परसों भी अदालतों, बैंकों में छुट्टी

Government offices, schools closed on 28 October उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 अक्टूबर को निर्बंधित अवकाश की घोषणा की है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से जारी अवकाश तालिका के अनुसार भी 28 अक्टूबर को परिषद के नियंत्रण में चलने वाले सभी विद्यालय, मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालय में छुट्टी रहेगी। 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को कार्तिक माह की छठी है। इस दिन छठ पूजा की धूम रहेगी। सूर्य षष्ठी मनाई जाएगी।