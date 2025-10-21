Holidays: 28 अक्टूबर को सरकारी कार्यालय, स्कूल बंद, कल और परसों भी अदालतों, बैंकों में छुट्टी

फोटो सोर्स- आयोजक
Government offices, schools closed on 28 October उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 अक्टूबर को निर्बंधित अवकाश की घोषणा की है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से जारी अवकाश तालिका के अनुसार भी 28 अक्टूबर को परिषद के नियंत्रण में चलने वाले सभी विद्यालय, मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालय में छुट्टी रहेगी। 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को कार्तिक माह की छठी है। इस दिन छठ पूजा की धूम रहेगी। सूर्य षष्ठी मनाई जाएगी।
उत्तर प्रदेश में छठ पूजा धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार छठ पूजा की शुरुआत 25 अक्टूबर शनिवार को 'नहाए खाय' के साथ शुरू होगा। रविवार 26 अक्टूबर को 'खरना' है। इसके साथ ही निर्जला व्रत की शुरुआत हो जाएगी। सोमवार 27 अक्टूबर को डूबते सूर्य को अर्ध्य दिया जाएगा। जबकि मंगलवार 28 अक्टूबर को सुबह के समय सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा का समापन हो जाएगा
बैंक यूनियन से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 23 अक्टूबर गुरुवार को भैया दूज और चित्रगुप्त जयंती की छुट्टी रहेगी। 22 और 23 अक्टूबर को अदालत में भी छुट्टी रहेगी। गणतंत्र दिवस और रामनवमी रविवार के दिन मनाया गया। जिसके कारण अदालत के कर्मचारियों को छुट्टी का लाभ नहीं मिला। इसकी जगह अब 22 और 23 अक्टूबर को अवकाश घोषित किया गया है।
