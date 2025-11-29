Patrika LogoSwitch to English

बेफिक्र होकर कराएं हायर सेंटर में इलाज, सरकार आपके साथ…जनता दर्शन में विवादित मामलों की संख्या घटी

गोरखपुर में सीएम के प्रवास का आज दूसरा दिन है, सुबह जनता दर्शन में लोगों की शिकायतें सुनीं। उन्होंने कहा कि सरकार इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी और किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सीएम योगी ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 29, 2025

Up news, gorakhpur, cm yogi

फोटो सोर्स: पत्रिका, जनता दर्शन में सीएम योगी

शनिवार को गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में सीएम योगी ने फरियादियों की समस्याओं को सुना और मौजूद अधिकारियों को निस्तारित करने का निर्देश दिया। बीते कई जनता दर्शन में मेडिकल सहायता की गुहार लेकर ज्यादे लोग पहुंच रहे हैं। सीएम ने सबकी समस्याओं को सुना और कहा कि सभी लोग मरीजों का इलाज कराएं, उपचार में जो भी धनराशि खर्च होगी, उसकी व्यवस्था सरकार करेगी।

प्रवास के दूसरे दिन सीएम पहुंचे जनता दर्शन में, अधिकारियों को दिए निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार देर शाम गोरखपुर पहुंचे थे। गोरखनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास के बाद शनिवार सुबह उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में आए लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनता की समस्याओं पर पूरी गंभीरता ध्यान देकर उनका निस्तारण कराएं ताकि किसी को भी परेशान न होना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कहीं कोई जमीन कब्जा या दबंगई कर रहा हो तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए यदि कोई पात्र व्यक्ति शासन की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है तो उसे तत्काल योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए।मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सभागार में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों से एक-एक करके समस्याएं सुनीं और निस्तारण के लिए आश्वस्त करते हुए उनके प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को हस्तगत किए। उन्होंने सभी लोगों को आश्वस्त किया कि किसी को भी परेशान होने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का प्रभावी समाधान कराया जाएगा।

29 Nov 2025 11:46 am

