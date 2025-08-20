Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोरखपुर

व्यापारियों के हितों को प्राथमिकता पर रखें, हर माह तीसरे मंगलवार को होगी व्यापारी बंधू की बैठक

जिलाधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापार बंधु की मासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा त्वरित निस्तारण हेतु सम्बंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 20, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, व्यापार बंधु की बैठक लेते DM गोरखपुर

मंगलवार की शाम कलेक्ट्रेट सभागार में DM दीपक मीणा ने व्यापार बंधु की मासिक बैठक की। उन्होंने कहा कि यह बैठक हर महीने के तीसरे मंगलवार को होगी, इसके साथ ही सभी विभागों के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। सभी विभागों को इसके लिए अधिकारियों को नोडल नामित करना होगा। नोडल अधिकारी ही बैठक में आएंगे।

शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दास्त नहीं

उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए। उसका प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाए। DC वाणिज्य कर हर महीने व्यापार बंधु की बैठक कराएंगे। व्यापारियों की समस्याएं देखेंगे। बैठक में होने वाले निर्णयों के अनुपालन को अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।बैठक में DM ने व्यापारियों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान करने एवं व्यापार के अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। प्रत्येक समस्या का समाधान तत्परता से सुनिश्चित कराया जाएगा।

ये भी पढ़ें

पति बिलेनियर …हिरोइन लखनऊ की झुग्गी-झोपड़ियों में रहने को मजबूर, खुद ही शेयर की पोस्ट
लखनऊ
image

ट्रैफिक सिस्टम और सोलर पैनल दुरुस्त रखे जायें

DM ने कहा कि व्यावसायिक स्थलों पर स्वक्ष पेयजल, स्वक्षता, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, फॉगिंग, सुलभ शौचालय आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। बाजारों को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त रखा जाए। व्यापारियों ने कहा कि गल्ला मंडी में जाम की समस्या रहती है। वहां सोलर पैनल काम नहीं करता। जिलाधिकारी ने ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया कि जाम की समस्या का समाधान निकाला जाए। यूपीनेडा सोलर पैनल का मामला देखे।

बैठक में इन अधिकारियों की रही उपस्थिति

उन्होंने कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट मंडी के व्यापारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्या का समाधान करें।व्यापारियों की ओर से बिजली के बिल की रीडिंग में गड़बड़ी का मामला भी उठाया गया। जिलाधिकारी ने बिजली निगम के अधिकारी को निर्देश दिया कि इस मामले में कार्रवाई की जाए। बैठक में एसएसपी राजकरन नैय्यर, अपर जिलाधिकारी नगर अंजनी कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट उत्कर्ष श्रीवास्तव, लीड बैंक मैनेजर मनोज कुमार श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें

Crime News: लव स्टोरी बनी मर्डर मिस्ट्री: ट्रेनिंग सेंटर जाने निकली थी युवती, 3 दिन बाद लटकता मिला शव
सुल्तानपुर
Crime News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 04:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / व्यापारियों के हितों को प्राथमिकता पर रखें, हर माह तीसरे मंगलवार को होगी व्यापारी बंधू की बैठक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.