व्यापारियों के हितों को प्राथमिकता पर रखें, हर माह तीसरे मंगलवार को होगी व्यापारी बंधू की बैठक

उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए। उसका प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाए। DC वाणिज्य कर हर महीने व्यापार बंधु की बैठक कराएंगे। व्यापारियों की समस्याएं देखेंगे। बैठक में होने वाले निर्णयों के अनुपालन को अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।बैठक में DM ने व्यापारियों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान करने एवं व्यापार के अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। प्रत्येक समस्या का समाधान तत्परता से सुनिश्चित कराया जाएगा।