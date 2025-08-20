व्यापारियों के हितों को प्राथमिकता पर रखें, हर माह तीसरे मंगलवार को होगी व्यापारी बंधू की बैठक

मंगलवार की शाम कलेक्ट्रेट सभागार में DM दीपक मीणा ने व्यापार बंधु की मासिक बैठक की। उन्होंने कहा कि यह बैठक हर महीने के तीसरे मंगलवार को होगी, इसके साथ ही सभी विभागों के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। सभी विभागों को इसके लिए अधिकारियों को नोडल नामित करना होगा। नोडल अधिकारी ही बैठक में आएंगे।
उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए। उसका प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाए। DC वाणिज्य कर हर महीने व्यापार बंधु की बैठक कराएंगे। व्यापारियों की समस्याएं देखेंगे। बैठक में होने वाले निर्णयों के अनुपालन को अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।बैठक में DM ने व्यापारियों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान करने एवं व्यापार के अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। प्रत्येक समस्या का समाधान तत्परता से सुनिश्चित कराया जाएगा।
DM ने कहा कि व्यावसायिक स्थलों पर स्वक्ष पेयजल, स्वक्षता, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, फॉगिंग, सुलभ शौचालय आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। बाजारों को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त रखा जाए। व्यापारियों ने कहा कि गल्ला मंडी में जाम की समस्या रहती है। वहां सोलर पैनल काम नहीं करता। जिलाधिकारी ने ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया कि जाम की समस्या का समाधान निकाला जाए। यूपीनेडा सोलर पैनल का मामला देखे।
उन्होंने कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट मंडी के व्यापारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्या का समाधान करें।व्यापारियों की ओर से बिजली के बिल की रीडिंग में गड़बड़ी का मामला भी उठाया गया। जिलाधिकारी ने बिजली निगम के अधिकारी को निर्देश दिया कि इस मामले में कार्रवाई की जाए। बैठक में एसएसपी राजकरन नैय्यर, अपर जिलाधिकारी नगर अंजनी कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट उत्कर्ष श्रीवास्तव, लीड बैंक मैनेजर मनोज कुमार श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।