Crime News: लव स्टोरी बनी मर्डर मिस्ट्री: ट्रेनिंग सेंटर जाने निकली थी युवती, 3 दिन बाद लटकता मिला शव

Crime News: पिता की मानसिक स्थिति ठीक ना होने के कारण कौशल विकास में प्रशिक्षण लेकर घर की जिम्मेदारी संभालने का सपना सजोया था। लेकिन प्रेम प्रसंग ने उसके सारे सपनों पर पानी फेर दिया। आरोपी प्रेमी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है।

सुल्तानपुर

Mahendra Tiwari

Aug 20, 2025

Crime News
एसपी सुल्तानपुर फोटो सोर्स पुलिस ट्यूटर अकाउंट

Crime News: सुल्तानपुर पुलिस ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर शव को रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर लटकाने वाले प्रेमी को मुठभेड़ में धर दबोचा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी समीम के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया है। जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Crime News: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की दोस्तपुर पुलिस ने मंगलवार देर रात हत्यारोपी प्रेमी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम मोहम्मद शमीम पुत्र सिराज है। जिसने अपनी प्रेमिका की हत्या करके उसका शव अंबेडकरनगर जिले के मीरानपुर रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर लटका दिया था। दरअसल 17 अगस्त को 24 वर्षीय युवती घर से यह कहकर निकली थी कि वह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग के लिए जा रही है। लेकिन वह वहां पहुंची ही नहीं। देर रात तक घर न लौटने पर परिवार ने दोस्तपुर पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई। मोबाइल लोकेशन खंगालने पर पता चला कि युवती लगातार शमीम के संपर्क में थी। अगले ही दिन अंबेडकरनगर के अकबरपुर थाना क्षेत्र में रेलवे लाइन के नीचे बने गाटर की सीढ़ी से लटकता हुआ शव बरामद हुआ। मौके पर मिले बैग और दस्तावेजों से मृतका की पहचान की गई।

पुलिस ने घेरा तो हो गई मुठभेड़

जांच में सामने आया कि हत्या का आरोपी शमीम ही है। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। मंगलवार की देर रात शमीम बाइक से कादीपुर की ओर जा रहा था। बेथरा नहर के पास पुलिस ने घेराबंदी की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में शमीम के पैर में गोली लगी और वह बाइक समेत गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़कर अस्पताल में भर्ती कराया।

परिवार की हालत

मृतका तीन बहनों में सबसे बड़ी थी। माता-पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। इसलिए वह परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग ले रही थी। लेकिन इसी बीच वह शमीम के संपर्क में आ गई और आखिरकार उसे अपनी जान गंवानी पड़ी।

पुलिस का बयान

एएसपी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि युवती की हत्या के आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसका इलाज चल रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।

Published on:

20 Aug 2025 03:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sultanpur / Crime News: लव स्टोरी बनी मर्डर मिस्ट्री: ट्रेनिंग सेंटर जाने निकली थी युवती, 3 दिन बाद लटकता मिला शव

