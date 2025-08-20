Crime News: लव स्टोरी बनी मर्डर मिस्ट्री: ट्रेनिंग सेंटर जाने निकली थी युवती, 3 दिन बाद लटकता मिला शव

Crime News: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की दोस्तपुर पुलिस ने मंगलवार देर रात हत्यारोपी प्रेमी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम मोहम्मद शमीम पुत्र सिराज है। जिसने अपनी प्रेमिका की हत्या करके उसका शव अंबेडकरनगर जिले के मीरानपुर रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर लटका दिया था। दरअसल 17 अगस्त को 24 वर्षीय युवती घर से यह कहकर निकली थी कि वह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग के लिए जा रही है। लेकिन वह वहां पहुंची ही नहीं। देर रात तक घर न लौटने पर परिवार ने दोस्तपुर पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई। मोबाइल लोकेशन खंगालने पर पता चला कि युवती लगातार शमीम के संपर्क में थी। अगले ही दिन अंबेडकरनगर के अकबरपुर थाना क्षेत्र में रेलवे लाइन के नीचे बने गाटर की सीढ़ी से लटकता हुआ शव बरामद हुआ। मौके पर मिले बैग और दस्तावेजों से मृतका की पहचान की गई।