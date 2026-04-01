GM पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा गोरखपुर-मऊ रेलखंड का ताबड़तोड़ निरीक्षण, ‘एक स्टेशन एक उत्पाद’ योजना का दिए बढ़ावा

GM ने यात्री सुविधाओं, दिव्यांगजनों के लिए व्यवस्थाओं, स्वचालित सीढ़ियों और 'एक स्टेशन एक उत्पाद' योजना के तहत लगाए गए स्टालों का भी अवलोकन किया। उन्होंने स्थानीय उत्पादों की सराहना करते हुए इस योजना को और बढ़ावा देने पर जोर दिया। GM ने कहा कि यात्रियों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी पुनर्विकास कार्यों को निर्धारित समय-सीमा और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। इस निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी आशीष जैन सहित मुख्यालय और मंडल के कई वरिष्ठ अधिकारी भी महाप्रबंधक के साथ उपस्थित थे