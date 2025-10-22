गोरखपुर से पुरी धाम जाना हुआ आसान…सांसद रवि किशन के प्रयासों से जल्द चलेगी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन

सांसद रवि किशन शुक्ला ने इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर- रेलवे महाप्रबंधक गोरखपुर का हृदय से धन्यवाद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि “यह ट्रेन उत्तर प्रदेश और ओडिशा को धार्मिक पर्यटन के माध्यम से जोड़ने का कार्य करेगी। अयोध्या से लेकर जगन्नाथ पुरी धाम तक जाने वाले श्रद्धालुओं को अब सीधी रेल सुविधा मिलेगी। यह प्रधानमंत्री मोदी के ‘तीर्थ विकास और कनेक्टिविटी मिशन’ को सशक्त करने वाला कदम है।”