गोरखपुर

गोरखपुर से पुरी धाम जाना हुआ आसान…सांसद रवि किशन के प्रयासों से जल्द चलेगी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन

गोरखपुर सांसद रविकिशन के प्रयासों से पूर्वांचल को बड़ी उपलब्धि मिली है। अब अयोध्या धाम, गोरखपुर, पटना होते हुए पुरी धाम भी रेल सेवा से सीधे कनेक्ट होगा। जल्द ही पुरी के लिए स्पेशल ट्रेन चलनी शुरू होगी।

गोरखपुर

Oct 22, 2025

गोरखपुर से पुरी धाम (जगन्नाथपुरी, ओडिशा) जाने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सांसद रवि किशन शुक्ला के लगातार प्रयासों से गोमती नगर (लखनऊ) से प्रारम्भ होकर अयोध्या, गोरखपुर, पटना होते हुए पुरी रेलवे स्टेशन तक सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का रास्ता अब साफ़ हो गया है।

रेल बोर्ड की स्वीकृति के बाद शीघ्र शुरू होगा संचालन

रेल मंत्रालय की ओर से सांसद को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि 10 अप्रैल 2024 से 12 अप्रैल 2024 तक जयपुर में आयोजित IR Time Table Conference में इस प्रस्ताव को सहमति प्रदान की जा चुकी है। गोमती नगर से मलतीपीठापुर (पुरी) वाया गोरखपुर मार्ग पर ट्रेन संचालन का प्रस्ताव तैयार है और रेल बोर्ड की स्वीकृति के बाद इसका संचालन शीघ्र प्रारंभ होगा।

अयोध्या धाम, गोरखपुर, पटना और पुरी संपर्क होगा मजबूत

इस नयी ट्रेन सेवा से अयोध्या धाम, गोरखपुर, पटना और पुरी जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के बीच रेल संपर्क मजबूत होगा। यह न केवल यात्रियों को सुविधा देगा बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी एक नई गति प्रदान करेगा। अयोध्या में भगवान श्रीराम, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर और पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए यह ट्रेन अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

‘तीर्थ विकास और कनेक्टिविटी मिशन’ को सशक्त करने वाला कदम

सांसद रवि किशन शुक्ला ने इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर- रेलवे महाप्रबंधक गोरखपुर का हृदय से धन्यवाद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि “यह ट्रेन उत्तर प्रदेश और ओडिशा को धार्मिक पर्यटन के माध्यम से जोड़ने का कार्य करेगी। अयोध्या से लेकर जगन्नाथ पुरी धाम तक जाने वाले श्रद्धालुओं को अब सीधी रेल सुविधा मिलेगी। यह प्रधानमंत्री मोदी के ‘तीर्थ विकास और कनेक्टिविटी मिशन’ को सशक्त करने वाला कदम है।”

ओडिशा तक धार्मिक पर्यटन का नया अध्याय होगा शुरू

उन्होंने आगे कहा कि इस रूट से यात्रा करने वाले यात्रियों को समय और सुविधा दोनों की बचत होगी, साथ ही इस क्षेत्र के व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। रवि किशन ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में इस ट्रेन के संचालन से पूर्वी उत्तर प्रदेश से ओडिशा तक धार्मिक पर्यटन का नया अध्याय शुरू होगा।

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर से पुरी धाम जाना हुआ आसान…सांसद रवि किशन के प्रयासों से जल्द चलेगी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन

गोरखपुर

गोरखपुर

गोरखपुर

गोरखपुर

गोरखपुर

गोरखपुर
