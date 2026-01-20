बेरोजगारों के लिए खुशखबरी : विद्युत मीटर रीडर और LIC में होगी बंपर भर्ती, छूट न जाए यह मौका

उप निदेशक ने कहा कि मेला में प्रतिभाग करने के लिए सेवायोजन विभाग के वेब पोर्टल rojgaarsangam.up.gov.in पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। इसके माध्यम से अभ्यर्थी संबंधित कंपनी में आवेदन कर सकेंगे। साक्षात्कार के दौरान सभी अभ्यर्थियों काे शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र एवं बायोडाटा प्रस्तुत करना होगा। उप निदेशक ने कहा है कि मेले में शामिल होने के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।