राहत की खबर! बैलेंस खत्म होने के 3 दिन तक नहीं कटेगी प्रीपेड मीटर उपभक्ताओं की बिजली

बैलेंस खत्म होने के 3 दिन तक नहीं कटेगी प्रीपेड मीटर उपभक्ताओं की बिजली। फोटो सोर्स-AI
News For Electricity Consumers: बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर सामने आई है। अगर किसी उपभोक्ता के घर में स्मार्ट प्री पेड मीटर (Smart Prepaid Meter) लगा है और रिचार्ज खत्म हो गया है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं होगी। उपभोक्ता की 3 दिन तक बिजली नहीं कटेगी।
बीते 16 जनवरी को इसके आदेश जारी किए गए थे। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited) ने यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं। इतना ही नहीं छुट्टी के दिन भी बिजली काटी नहीं जाएगी। इसके लिए SOP भी जारी की गई है। अभी तक बैलेंस खत्म होने पर बिजली स्वत ही चली जाती थी।
बिजली विभाग की इस राहत के बाद उपभोक्ता बिजली विभाग को जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकते हैं। बता दें कि जो बिजली खर्च होगी वह निगेटिव में जाएगी और रिचार्ज होते ही उतने पैसे पहले से कट जाएंगे।
जारी स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) में प्रीपेड मीटर धारक बिजली उपभोक्ताओं को अन्य बहुत सी सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं। इस आदेश के बाद राजधानी में 2 लाख से ज्यादा स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
आदेश के मुताबिक, बकाएदार की बिजली शाम 6 से 8 बजे के बीच और प्रत्येक महीने के दूसरे शनिवार और प्रत्येक रविवार को भी ना काटी जाए। आदेश के अनुसार 3 दिन का इमरजेंसी क्रेडिट देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अगर उन 3 दिनों के बाद सार्वजनिक अवकाश या फिर शनिवार व रविवार पड़ जाता है तो भी बिजली नहीं काटी जाएगी। हालांकि यह समय सीमा खत्म होते ही बिजली कट जाएगी।
स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं की मानीटरिंग करने वाली एजेंसियों को मध्यांचल सार्वजनिक अवकाश की लिस्ट भी उपलब्ध कराएगा। अन्य डिस्कॉम भी नियम अपनाएंगे। आने वाले 1 साल में यूपी के हर जिले में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की योजना है।
