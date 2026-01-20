20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

राहत की खबर! बैलेंस खत्म होने के 3 दिन तक नहीं कटेगी प्रीपेड मीटर उपभक्ताओं की बिजली

News For Electricity Consumers: बैलेंस खत्म होने के 3 दिन तक प्रीपेड मीटर उपभक्ताओं की बिजली नहीं कटेगी। इतना ही नहीं छुट्टी के दिन भी बिजली काटी नहीं जाएगी। जानिए, क्या है आदेश?

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Jan 20, 2026

prepaid meter users will not have their electricity cut for three days after balance is exhausted lucknow

बैलेंस खत्म होने के 3 दिन तक नहीं कटेगी प्रीपेड मीटर उपभक्ताओं की बिजली। फोटो सोर्स-AI

News For Electricity Consumers: बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर सामने आई है। अगर किसी उपभोक्ता के घर में स्मार्ट प्री पेड मीटर (Smart Prepaid Meter) लगा है और रिचार्ज खत्म हो गया है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं होगी। उपभोक्ता की 3 दिन तक बिजली नहीं कटेगी।

Lucknow News: छुट्टी के दिन भी बिजली काटी नहीं जाएगी

बीते 16 जनवरी को इसके आदेश जारी किए गए थे। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited) ने यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं। इतना ही नहीं छुट्टी के दिन भी बिजली काटी नहीं जाएगी। इसके लिए SOP भी जारी की गई है। अभी तक बैलेंस खत्म होने पर बिजली स्वत ही चली जाती थी।

News For Electricity Consumers: रिचार्ज होते ही कटेंगे पैसे

बिजली विभाग की इस राहत के बाद उपभोक्ता बिजली विभाग को जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकते हैं। बता दें कि जो बिजली खर्च होगी वह निगेटिव में जाएगी और रिचार्ज होते ही उतने पैसे पहले से कट जाएंगे।

Lucknow: 2 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को मिली राहत

जारी स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) में प्रीपेड मीटर धारक बिजली उपभोक्ताओं को अन्य बहुत सी सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं। इस आदेश के बाद राजधानी में 2 लाख से ज्यादा स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

UP News: क्या है आदेश?

आदेश के मुताबिक, बकाएदार की बिजली शाम 6 से 8 बजे के बीच और प्रत्येक महीने के दूसरे शनिवार और प्रत्येक रविवार को भी ना काटी जाए। आदेश के अनुसार 3 दिन का इमरजेंसी क्रेडिट देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अगर उन 3 दिनों के बाद सार्वजनिक अवकाश या फिर शनिवार व रविवार पड़ जाता है तो भी बिजली नहीं काटी जाएगी। हालांकि यह समय सीमा खत्म होते ही बिजली कट जाएगी।

1 साल में यूपी के हर जिले में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की योजना

स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं की मानीटरिंग करने वाली एजेंसियों को मध्यांचल सार्वजनिक अवकाश की लिस्ट भी उपलब्ध कराएगा। अन्य डिस्कॉम भी नियम अपनाएंगे। आने वाले 1 साल में यूपी के हर जिले में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की योजना है।

ये भी पढ़ें

22,23,24, 25, 26 जनवरी को इन जिलों में जमकर होगी बारिश! जानें मौसम का ताजा अपडेट
नोएडा
heavy rain expected in these districts on january 22 23 24 25 26 know latest weather update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 03:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / राहत की खबर! बैलेंस खत्म होने के 3 दिन तक नहीं कटेगी प्रीपेड मीटर उपभक्ताओं की बिजली

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘….ठेकेदारों संग जिम्मेदार अफसर भी नपेंगे’, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का क्या है बयान?

keshav prasad maurya said contractors and responsible officers will held accountable for delay in projects
लखनऊ

मेरा निकाह करा दो…150 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक, पुलिसवाले समझाने में जुटे

लखनऊ

UP Police Bharti 2026: यूपी पुलिस SI और ASI भर्ती फॉर्म में सुधार करने का लास्ट चांस, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

UP Police Bharti 2026
शिक्षा

‘मुझे’ बच्चे के RTE के तहत निजी स्कूल में एडमिशन के लिए क्या करना होगा? कब से शुरू पहला चरण और पूरी प्रकिया

how to take admission in private schools under rte complete process first phase from february 2 up
लखनऊ

सपा में रहते अपर्णा यादव ने मुलायम परिवार की कई बार की ‘मटिया पलीद’! साथ चलते रहे ये विवाद

aparna yadav made mulayam family uncomfortable many times while in sp know controversies
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.