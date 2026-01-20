राहत की खबर! बैलेंस खत्म होने के 3 दिन तक नहीं कटेगी प्रीपेड मीटर उपभक्ताओं की बिजली

आदेश के मुताबिक, बकाएदार की बिजली शाम 6 से 8 बजे के बीच और प्रत्येक महीने के दूसरे शनिवार और प्रत्येक रविवार को भी ना काटी जाए। आदेश के अनुसार 3 दिन का इमरजेंसी क्रेडिट देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अगर उन 3 दिनों के बाद सार्वजनिक अवकाश या फिर शनिवार व रविवार पड़ जाता है तो भी बिजली नहीं काटी जाएगी। हालांकि यह समय सीमा खत्म होते ही बिजली कट जाएगी।