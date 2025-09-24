गोरखपुर जीआरपी की बड़ी कामयाबी, तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर 2.60 लाख का बरामद किया गांजा

गोरखपुर की जीआरपी पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में तीन अभियुक्तों को सोमवार देर शाम को गिरफ्तार किया है, इनके कब्जे से 15 किलो अवैध गाजा भी बरामद किया। SP जीआरपी लक्ष्मी निवास मिश्रा ने कहा कि तीनों बिहार के रहने वाले हैं और तस्करी के लिए राजस्थान जा रहे थे। तीनों अभियुक्तों के पास से पांच,पांच किलो गांजा बरामद हुआ है। जीआरपी इनका अपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है।
पुलिस अधीक्षक रेलवे लक्ष्मी निवास मिश्र ने जीआरपी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मुखबिर की सूचना पर जीआरपी पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गोरखपुर लोको शेड के पास से गिरफ्तार किया है। तीनों अपने कंधे पर बैग लटकाए थे जिनकी तलाशी के दौरान अलग-अलग बैग में पांच-पांच किलो गांजा पाया गया। जिसकी कीमत 2.60 लाख रुपए हैं। ये अभियुक्त बिहार के रहने वाले हैं और गांजा लेकर राजस्थान जा रहे थे।
गिरफ्तार दो अपराधियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है जिसमें वे जेल जा चुके हैं,तीनों अभियुक्तों के बारे में और जानकारी इकट्ठा की जा रही है। अभियुक्त,अभिषेक कुमार मिश्व पुत्र उपेन्द्र मिश्र निवासी सरयाखास पिपरा थाना गोविन्दगंज पूर्वी चम्पारण बिहार उम्र करीब 27 वर्ष है, दूसरा अभियुक्त धीरज कुमार पाल पुत्र हीरा प्रसाद निवासी खरया खास पिपरा थाना गोविन्दगंज जनपद पूर्वी चम्पारण बिहार उम्र करीब 22 वर्ष, तीसरा अभियुक्त आलोक कुमार पुत्र हरीश ठाकुर निवासी खरया खास पिपरा थाना गोविन्दगंज जनपद पूर्वी चम्पारण बिहार उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है ।
गिरफ्तार करने वाली टीम में जीआरपी थाना प्रभारी अनुज कुमार सिंह ,उपनिरीक्षक सुनील कुमार वर्मा, उपनिरीक्षक विनोद कुमार, उपनिरीक्षक सत्यम दुबे, एएसआई दिनेश यादव हेड कांस्टेबल आशुतोष मिश्रा, गुरु प्रसाद कनौजिया, धीरेंद्र प्रताप सिंह पीयूष सिंह कांस्टेबल विपिन यादव देवेंद्र यादव सत्यबीर सिंह शामिल रहे।