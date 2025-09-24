गोरखपुर जीआरपी की बड़ी कामयाबी, तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर 2.60 लाख का बरामद किया गांजा

गिरफ्तार दो अपराधियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है जिसमें वे जेल जा चुके हैं,तीनों अभियुक्तों के बारे में और जानकारी इकट्ठा की जा रही है। अभियुक्त,अभिषेक कुमार मिश्व पुत्र उपेन्द्र मिश्र निवासी सरयाखास पिपरा थाना गोविन्दगंज पूर्वी चम्पारण बिहार उम्र करीब 27 वर्ष है, दूसरा अभियुक्त धीरज कुमार पाल पुत्र हीरा प्रसाद निवासी खरया खास पिपरा थाना गोविन्दगंज जनपद पूर्वी चम्पारण बिहार उम्र करीब 22 वर्ष, तीसरा अभियुक्त आलोक कुमार पुत्र हरीश ठाकुर निवासी खरया खास पिपरा थाना गोविन्दगंज जनपद पूर्वी चम्पारण बिहार उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है ।