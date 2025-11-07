गोरखपुर सांसद रविकिशन को दुबारा मिली जान से मारने की धमकी, इस बार कथावाचक के मोबाइल पर आई कॉल…परिजनों में दहशत

कथा वाचक प्रवीण शास्त्री ने पुलिस को बताया कि बुधवार की रात करीब 11 बजे बिहार के एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले शख्स ने गालियां देते हुए धमकी दी और कहा कि अबकी बार मोदी-योगी सब चले जाएंगे, अपने सांसद को समझा दो, कोई प्रशासन तुम्हें नहीं बचा पाएगा। यह तो सिर्फ ट्रेलर है। आरोप है कि धमकी देने के बाद उसने गालियां देते हुए फोन काट दिया। शास्त्री ने बताया कि इस धमकी के बाद वे बेहद भयभीत हैं। उन्होंने धमकी भरे कॉल की रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंप दी है। गुरुवार सुबह एक बार फिर अज्ञात नंबर से कॉल आया और कहा गया कि देख लेंगे तुम्हें। लगातार धमकी मिलने से उनका परिवार डरा हुआ है। इस बाबत रामगढ़ताल थाना प्रभारी नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। प्राप्त साक्ष्यों और कॉल रिकॉर्ड के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभिनय मामले में अभी रविकिशन का कोई बयान नहीं आया है।