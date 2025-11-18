गोरखपुर नगर निगम ने इस क्षेत्र में बनाई राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित…महापौर एवं नगर आयुक्त ने ग्रहण किया पुरस्कार

इस अभियान में एक बड़ा भाग समुदाय की सक्रिय भागीदारी का रहा। वर्षा जल संचयन से लेकर तालाबों की सफाई तक, शहर के विभिन्न वार्डों में आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों ने नागरिकों को जल संरक्षण के प्रति सचेत किया। तकिया घाट पर स्थापित नेचुरल वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम, जो बिना किसी रसायन के नदी के प्रदूषित पानी को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करता है, इस अभियान की एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि है। इसे ‘गोरखपुर मॉडल’ की तरह देखा जा रहा है, जिसका प्रचार-प्रसार राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है।