पशु तस्करों के गैंग पर गोरखपुर पुलिस की बड़ी कारवाई…12 आरोपियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट, 31 वाहन और 2 मकान जब्त, 2.33 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई

गोरखपुर पुलिस लगातार पशु तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने में लगी है, जिले से लगती सीमाएं कुशीनगर और देवरिया जिले से भी सामंजस्य बनाकर काम किया जा रहा है। ADG जोन मुथा अशोक जैन, DIG डॉ एस.चिनप्पा लगातार पशु तस्करों और पुलिसकर्मियों के बीच के नेक्सस को तोड़ने का कार्य किए हैं।

3 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 17, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: फाइल फोटो, पशु तस्करों पर गोरखपुर पुलिस की बड़ी कारवाई

गोरखपुर जिले में संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए गोरखपुर पुलिस ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। SSP राज करन नैयर के निर्देशन में शुरू किए गए अभियान के तहत पुलिस ने पशु तस्करी में संलिप्त 12 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। थाना खोराबार पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमा संख्या 722/2025 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 2(ख)(xi), 2(ख)(xvii)/3(1) लगाई गई है। यह कार्रवाई SP सिटी अभिनव त्यागी के मार्गदर्शन तथा CO कैंट योगेंद्र सिंह के पर्यवेक्षण में की गई।

गैंग का संचालन और आरोपियों की सूची

इस गिरोह का संचालन रामलखन पुत्र स्व. अर्जुन करता था, जो कठऊर, थाना रामगढ़ताल का निवासी है। वह पशु तस्करी सहित कई गंभीर अपराधों में शामिल रहा है। पुलिस के मुताबिक, गिरोह के सभी सदस्यों में सामान्य जनता के बीच भय व्याप्त था।

गैंग लीडर और अन्य सदस्य

रामलखन (गैंग लीडर): गोवध अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट, हत्या के प्रयास सहित 7 मुकदमे

बृजभूषण पाण्डेय उर्फ मोनू बाबा: गोवध अधिनियम के तहत 2 मुकदमे

आनंद कुमार उर्फ मोहन: गोवध व अन्य अपराध

आशुतोष: गोवध अधिनियम के तहत एक मुकदमा

राज निषाद उर्फ राजकुमार: पशु क्रूरता और गोवध अधिनियम

कमलेश गौड़: हत्या के प्रयास और अन्य मामलों में संलिप्त

संदीप सिंह, शुभम चौहान, अंकित गौड़, गोविंद कुमार, विकास मिश्रा, अमित चौहान: विभिन्न आपराधिक मामलों में नामजद

पशु तस्करी की घटनाओं पर फौरन दें पुलिस को सूचना

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदन मिलने के बाद, इस गैंग के खिलाफ कार्रवाई को मंजूरी दी गई, जिसमें आरोपियों की संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया भी शामिल है। पुलिस दावा कर रही है कि इस कार्रवाई से पशु तस्करी के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार हुआ है और आगे इस तरह के अभियान जारी रहेंगे। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि पशु तस्करी जैसे अपराधों की जानकारी होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। यह अभियान कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और समाज में शांति बनाए रखने के उद्देश्यों के साथ चलाया जा रहा है।

गौवंश संरक्षण पर सख्त प्रशासन: 25 मुकदमों में 31 वाहन और 2 मकान जब्त, 2.33 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई

DM दीपक मीणा और SSP राज करन नैयर के निर्देश पर जनपद में गौवंश संरक्षण एवं अवैध गोवध के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इस अभियान के तहत जनपद के सभी थानों द्वारा गोवध और पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत दर्ज कुल 25 मुकदमों में 31 वाहन और 2 मकान जब्त किए गए। जब्त की गई संपत्तियों की अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ 33 लाख रुपये आंकी गई है।

गौवंश से संबंधित अवैध गतिविधियों पर कड़ी कारवाई

प्रशासन ने बताया कि गौवंश से संबंधित अवैध गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों पर न केवल मुकदमे दर्ज किए गए, बल्कि उनकी संपत्तियों पर भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस दिशा में गुंडा और गैंगस्टर एक्ट का प्रयोग करते हुए कई आरोपियों की संपत्तियों के जब्तीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई है।

पशु तस्करों पर लगातार चलेगी कारवाई

पुलिस और प्रशासन की इस संयुक्त कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि गौवंश से जुड़े अपराधों पर किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी और ऐसे आपराधिक तत्वों की संपत्ति को कानून के दायरे में लाया जाएगा।

नेटवर्क तोड़ने के लिए सख्त कदम

SSP राजकरण नैय्यर ने भी बताया कि इस अभियान से गौकशी से जुड़े नेटवर्क को तोड़ने में मदद मिलेगी और इसे लेकर आगे और सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने जनता से भी अपील की कि गौवंश से संबंधित किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें।यह कार्रवाई प्रदेश सरकार की गौवंश सुरक्षा और संवर्धन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है और इसका उद्देश्य समाज में कानून-व्यवस्था तथा धार्मिक भावनाओं का संरक्षण करना है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / पशु तस्करों के गैंग पर गोरखपुर पुलिस की बड़ी कारवाई…12 आरोपियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट, 31 वाहन और 2 मकान जब्त, 2.33 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई

