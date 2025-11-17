पशु तस्करों के गैंग पर गोरखपुर पुलिस की बड़ी कारवाई…12 आरोपियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट, 31 वाहन और 2 मकान जब्त, 2.33 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई

गोरखपुर जिले में संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए गोरखपुर पुलिस ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। SSP राज करन नैयर के निर्देशन में शुरू किए गए अभियान के तहत पुलिस ने पशु तस्करी में संलिप्त 12 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। थाना खोराबार पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमा संख्या 722/2025 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 2(ख)(xi), 2(ख)(xvii)/3(1) लगाई गई है। यह कार्रवाई SP सिटी अभिनव त्यागी के मार्गदर्शन तथा CO कैंट योगेंद्र सिंह के पर्यवेक्षण में की गई।