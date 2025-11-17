Delhi Blast: दिल्ली विस्फोट जांच में बड़ा खुलासा: डॉ. शाहीन के 7 खाते, 1.55 करोड़ के लेनदेन का सुराग

Delhi Blast Probe Shocker: राजधानी दिल्ली में हाल ही में हुए कार-बम विस्फोट की जांच में अब वित्तीय साजिश के गहरे कदम सामने आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को डॉ. शाहीन सईद (Shaheen) नामक आरोपी महिला आतंकी के सात बैंक खाते मिले हैं,जिनमें तीन कानपुर, दो लखनऊ और दो दिल्ली में खुले हुए थे। इन खातों में पिछले सात वर्षों में लगभग ₹1.55 करोड़ का लेन-देन हुआ है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि इस मामले में सिर्फ हिंसा ही नहीं बल्कि वित्तीय नेटवर्क भी सक्रिय रहा था। जांच एजेंसियों ने यह भी बताया कि उक्त बैंक खातों के स्रोत, जमा करने वाले और निकासी करने वालों का पुरजोर पता लगाने का काम चल रहा है। उन्हें यह पता लगाने का प्रयास है कि यह पैसा कहां से आया, किसने ट्रांसफर किया और इसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों या अन्य गहरे नेटवर्क में कैसे हुआ।