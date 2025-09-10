Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

गोरखपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी…अंतरराज्यीय गिरोह के 8 बदमाश पकड़े गए, एक करोड़ के जेवरात बरामद

गोरखपुर पुलिस ने चोरों के एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है, पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उनका कुल तरह व्यक्तियों का एक संगठित गिरोह है जो कि जनपद गोरखपुर, आसपास जनपदों में व अन्य राज्यों में चोरी की घटना कारित करते हैं तथा मादक पदार्थों एवं पशु तस्करी का काम भी करते हैं ।

Sep 10, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका, गोरखपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी, एक करोड़ के जेवरात बरामद

गोरखपुर जिले के दक्षिणी क्षेत्र में बीते माह भर से लगातार दर्जन भर घरों के ताले टूटे और नगदी एवं बड़ी मात्रा में जेवर चोरी किए गए। SSP गोरखपुर राजकरन नैय्यर ने इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिले की सर्विलांस टीम, एंटी थेफ्ट सेल, संबंधित थानों की पुलिस को आपस में सामंजस्य बना कर कारवाई करने का निर्देश दिया। बुधवार को पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब अंतरराज्यीय गिरोह के आठ चोरों को गिरफ्तार किया। यह पूरी कामयाबी एंटी थेप्ट सेल व खजनी पुलिस के प्रयासों से मिली है। चोरों के इस गैंग ने पिछले एक माह से नागरिकों और पुलिस की नाक में दम कर रखा था।

चोरों के पास से लाखों की नगदी, करोड़ों के जेवरात बरामद

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से करीब 5.45 लाख रुपए नकद, एक करोड़ रुपए मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात और 5 किलो चरस बरामद किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों में चोरी के जेवरात खरीदने वाले संतकबीरनगर के सर्राफा व्यापारी पिता-पुत्र भी शामिल हैं। इनके जरिए चोरी का माल आसानी से खपाया जाता था। यह गैंग पहले घरों की रेकी करता और फिर बाहर गए परिवारों के घरों को निशाना बनाता था।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में SSP ने दी जानकारी

SSP राजकरन नय्यर और SP साउथ जितेंद्र कुमार ने बुधवार को पुलिस लाइंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पकड़ा गया गिरोह पिछले 22 जुलाई से 30 अगस्त के बीच 15 घरों से नकदी समेत तीन करोड़ रुपए कीमत के जेवरात पार कर दिए थे। घटना की जांच में जुटी पुलिस ने ​सर्विलांस, सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस के जरिए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान संतकबीरनगर के बखीरा बंजरिया परसा निवासी चांद अली उर्फ तौफिक, इरफान, परवेज, अफरोज, सराफा व्यापारी गोरीशंकर उसका बेटा आदित्य सोनी, सिकरीगंज के जिगनी निवासी सोनू, हरपुर बुदहट के औराई निवासी भीम के रूप में हुई है।

संत कबीर नगर जिले में भी गिरोह के सात सदस्य मौजूद

पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनके गिरोह में सात अन्य लोग संतकबीरनगर के बखीरा निवासी गुड्डू उर्फ शमशाद, जलील, सुहैल, रफिक उर्फ लौहार, बब्लू, बिहार के गोपालगंज निवासी जुबैर शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने 21 से अ​धिक चोरी की घटना का स्वीकार किया है। जिसमें सिकरीगंज, खजनी, गोला, गीडा, गगहा, संतकरीबनगर के घनघटा व बिहार में भी चोरी की वारदात कबूल की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के निशानदेही पर चोरी के माल व चोरी में प्रयोग की जाने वाली मशीनें भी बरामद की है। वहीं फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।

पिकअप से घूम घूम कर चोरी की घटना को देते थे अंजाम

पकड़े गए आरोपियों ने चोरी के साथ पशु और मादक पदार्थों की भी तस्करी करने की बात स्वीकारी। उन्होंने ने बताया कि चोरी के माल को आपस में बांटकर बेंच देते थे। पकड़े गए आरोपी पिकअप से घूम घूम कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। चोरी का माल संतकबीरनगर के बखीरा निवासी गुड्डू उर्फ शमशाद व बिहार के गोपालगंज निवासी जुबैर को बेंच देते थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि चोरी के जेवरातों में से कुछ जेवरात सोनू के परिचित सर्राफा व्यापारी गौरीशंकर व उसके बेटे आ​दित्य को बेचा गया था। वहीं कुछ जेवरात जुबैर के जरिए बिहार राज्य में बेचा गया है। पुलिस के इस खुलासे से जिले में चोरों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है।

गिरफ्तारी की टीम

थानाध्यक्ष खजनी अनुप कुमार सिंह मय टीम, प्रभारी एण्टी थेप्ट सेल सुनील कुमार राय जनपद गोरखपुर, उ0नि0 मनीष यादव सर्विलांस सेल मय टीम, उ0नि0 छोटेलाल राय सर्विलांस सेल मय टीम, हे0का0 मोहसीन खान एण्टी थेप्ट सेल, हे0का0 धर्मेन्द्र तिवारी एण्टी थेप्ट सेल, हे0का0 अरुण यादव सर्विलांस सेल , हे0का0 अनिल सिंह यादव एण्टी थेप्ट सेल , हे0का0 सतेन्द्र भाष्कर एण्टी थेप्ट सेल, का0 रमेश कुशवाहा एण्टी थेप्ट सेल, का0 अमित यादव एण्टी थेप्ट सेल ,का0 अंकित सिंह एण्टी थेप्ट सेल

10 Sept 2025 11:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी…अंतरराज्यीय गिरोह के 8 बदमाश पकड़े गए, एक करोड़ के जेवरात बरामद

