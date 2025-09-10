गोरखपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी…अंतरराज्यीय गिरोह के 8 बदमाश पकड़े गए, एक करोड़ के जेवरात बरामद

पकड़े गए आरोपियों ने चोरी के साथ पशु और मादक पदार्थों की भी तस्करी करने की बात स्वीकारी। उन्होंने ने बताया कि चोरी के माल को आपस में बांटकर बेंच देते थे। पकड़े गए आरोपी पिकअप से घूम घूम कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। चोरी का माल संतकबीरनगर के बखीरा निवासी गुड्डू उर्फ शमशाद व बिहार के गोपालगंज निवासी जुबैर को बेंच देते थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि चोरी के जेवरातों में से कुछ जेवरात सोनू के परिचित सर्राफा व्यापारी गौरीशंकर व उसके बेटे आ​दित्य को बेचा गया था। वहीं कुछ जेवरात जुबैर के जरिए बिहार राज्य में बेचा गया है। पुलिस के इस खुलासे से जिले में चोरों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है।