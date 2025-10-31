“रन फॉर यूनिटी” में दौड़ा गोरखपुर…हरी झंडी दिखाकर खुद भी दौड़े DIG, DM, SSP

फोटो सोर्स: पत्रिका, रन फॉर यूनिटी में दौड़ा गोरखपुर
लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर गुरुवार को “रन फॉर यूनिटी” कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय समरसता को समर्पित रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ तारामंडल मैदान से हुआ, जहां डीआईजी एस. चनप्पा, जिलाधिकारी दीपक मीणा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज करन नय्यर ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की और स्वयं भी इस एकता दौड़ में शामिल होकर लोगों को प्रेरित किया।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी, स्कूली छात्र-छात्राएं, युवा व नागरिक शामिल हुए। सभी ने हाथों में राष्ट्रीय एकता के बैनर और तिरंगा झंडा लेकर “भारत माता की जय” और “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” के नारों से वातावरण को देशभक्ति से सराबोर कर दिया।
डीआईजी एस. चनप्पा ने कहा “रन फॉर यूनिटी का उद्देश्य समाज में एकता, सौहार्द और देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। सरदार पटेल ने जिस भारत को एक सूत्र में बांधा, उसी एकता के संकल्प को हमें आगे बढ़ाना है। डीएम दीपक मीणा ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि लौह पुरुष पटेल का जीवन प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की नींव को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई।
कार्यक्रम का समापन देश की अखंडता और भाईचारे को बनाए रखने की शपथ के साथ हुआ।
गोरखपुर में “रन फॉर यूनिटी” का यह आयोजन राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एक भारत – श्रेष्ठ भारत के संदेश को सशक्त रूप से जन-जन तक पहुंचाने में सफल रहा।
