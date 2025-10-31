“रन फॉर यूनिटी” में दौड़ा गोरखपुर…हरी झंडी दिखाकर खुद भी दौड़े DIG, DM, SSP

लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर गुरुवार को “रन फॉर यूनिटी” कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय समरसता को समर्पित रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ तारामंडल मैदान से हुआ, जहां डीआईजी एस. चनप्पा, जिलाधिकारी दीपक मीणा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज करन नय्यर ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की और स्वयं भी इस एकता दौड़ में शामिल होकर लोगों को प्रेरित किया।