Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

अखिलेश यादव की पार्टी सपा और BJP का ‘किला’ ध्वस्त करने के लिए मायावती का क्या है ‘MD’ समीकरण?

UP Politics: जानिए अखिलेश यादव की पार्टी सपा और BJP का 'किला' ध्वस्त करने के लिए मायावती का 'MD' समीकरण क्या है? बड़ी बैठक के दौरान उन्होंने क्या-क्या कहा?

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Oct 31, 2025

up politics mayawati md equation for defeat akhilesh yadav party sp and bjp in elections

सपा और BJP का 'किला' ध्वस्त करने के लिए मायावती का क्या है 'MD' समीकरण? फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

UP Politics: उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्षी दल दोबारा सत्ता में आने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक की। इसके अलावा कल (1 नवंबर, शनिवार) एक और बैठक प्रस्तावित है। 1 नवंबर को OBC भाईचारा कमेटी की बैठक आयोजित होने वाली है।

मायावती का चुनाव जीतने के लिए MD समीकरण

सियासी गलियारों में चर्चा है कि यूपी की राजनीति में BSP सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर 'MD' (मुस्लिम-दलित) गठजोड़ को मजबूत करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। मायावती ने मुस्लिम समाज से अपील की है कि वे BJP की “विध्वंसक राजनीति” का मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बजाय सीधे BSP को समर्थन दें। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम मतदाताओं का भारी समर्थन पाने के बावजूद समाजवादी पार्टी (SP) BJP को हराने में असफल रही है।

मायावती ने बताया कैसे बनेगा विनिंग कॉम्बिनेशन?

BSP सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के 'मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन' की खास बैठक में ये बातें कहीं। बैठक में मुस्लिम नेताओं, कार्यकर्ताओं और सभी कोऑर्डिनेटर्स को आमंत्रित किया गया था। बैठक में उन्होंने कहा कि दलितों का लगभग 20% और मुस्लिमों का 19% वोट मिलकर एक मजबूत विनिंग कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। मायावती का मानना है कि मुस्लिम और दलित वोट बैंक का एकजुट होना ही चुनावी में सफलता दिला सकता है।

2-2 सदस्यों की मुस्लिम भाईचारा कमेटी

मायावती ने हर मंडल में 2-2 सदस्यों की मुस्लिम भाईचारा कमेटी बनाई है। जो मुस्लिम समाज में जाकर बैठक करेंगे। उन्हें पार्टी से जोड़ेंगे। साथ ही उन्हें सदस्य बनाएंगे। मायावती ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे गांव-गांव जाकर मुस्लिम समाज के बीच पार्टी की नीतियों को समझाएं। साथ ही बताएं कि BSP ही वह राजनीतिक ताकत है जो सबको समान अवसर और सम्मान देने की गारंटी देती है।

प्रत्येक समर्थक का नाम मतदाता लिस्ट में हो: मायावती

बैठक में यह भी तय हुआ कि सभी जिलाध्यक्ष, मंडल प्रभारी और संगठन के पदाधिकारी आगामी विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान (SIR) के तहत सक्रिय भागीदारी करें। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक समर्थक का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराया जाए। जिससे कोई भी पात्र मतदाता मतदान से वंचित न रहे।

ये भी पढ़ें

जबरन पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था पति; मना किया तो 2 मंजिला इमारत से फेंक कर निकाली भड़ास
झांसी
jhansi husband wanted to force his wife to have physical relations she refused then he threw her off roof

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

मायावती

political

political news

politics

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2025 12:49 pm

Published on:

31 Oct 2025 12:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / अखिलेश यादव की पार्टी सपा और BJP का ‘किला’ ध्वस्त करने के लिए मायावती का क्या है ‘MD’ समीकरण?

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

योगी बोले- ‘देर क्यों हुई मंत्री जी? मंच पर गूंज उठी हंसी, माहौल हुआ खुशनुमा

Run For Unity Lucknow Event (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ

‘एक से प्यार करने वाली औरत चरित्रहीन, 10 से रिश्ता रखने वाला आदमी मसीहा’, सांसद चंद्रशेखर को रोहिणी के पोस्ट ने हिला डाला!

MP Chandrashekhar And Rohini Dispute Update
लखनऊ

रन फॉर यूनिटी में गूंजा देशभक्ति का जोश: सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर CM Yogi ने दी एकता की प्रेरणा

Sardar Patel Jayanti (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

LDA का सख्त एक्शन: गुड़म्बा और दुबग्गा में 9 अवैध प्लाटिंग ध्वस्त, 100 बीघा जमीन पर चला बुलडोज़र

LDA Action Illegal Plotting (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ

Madhyanchal Vidyut Nigam: वर्टिकल व्यवस्था पर फिर संशय: अब 15 नवंबर से लागू होगी नई बिजली प्रणाली, आदेश जारी

UP Power Update (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.