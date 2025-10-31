अखिलेश यादव की पार्टी सपा और BJP का ‘किला’ ध्वस्त करने के लिए मायावती का क्या है ‘MD’ समीकरण?

सियासी गलियारों में चर्चा है कि यूपी की राजनीति में BSP सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर 'MD' (मुस्लिम-दलित) गठजोड़ को मजबूत करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। मायावती ने मुस्लिम समाज से अपील की है कि वे BJP की “विध्वंसक राजनीति” का मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बजाय सीधे BSP को समर्थन दें। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम मतदाताओं का भारी समर्थन पाने के बावजूद समाजवादी पार्टी (SP) BJP को हराने में असफल रही है।