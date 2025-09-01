गोरखपुर SSP की बड़ी कारवाई…थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज, SSI निलंबित, मुकदमा दर्ज करने में किए थे खेल

बता दें कि पुलिसकर्मियों ने एक मारपीट और छेड़खानी के मामले में केस दर्ज करते समय हत्या का प्रयास की धारा नहीं लगाई। आरोपियों को फायदा पहुंचाते हुए गैर इरादतन की धारा लगाई थी। SSP राज करन नय्यर को जब इस बात की जानकारी हुई, उन्होंने तत्काल थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज और एसआई को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी है। वहीं जांच में लापरवाही सामने आने के बाद हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाकर चार आरोपियों को जेल भेजा गया।