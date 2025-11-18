गोरखपुर में लगातार तीसरे दिन आग लगने की घटना, चर्चित चटोरी गली में मंगलवार को दो दुकानें जलकर राख…घंटों मची रही अफरा तफरी

दुकानदारों ने नगर निगम के ठेकेदारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि चटोरी गली में नगर निगम की ओर से बिल्डिंग मरम्मत का काम चल रहा था, जिसके दौरान ठेकेदारों ने सुरक्षा के उपायों का पालन नहीं किया। दुकानदारों का आरोप है कि दुकानों के खुलने के वक्त काम कराना एक गंभीर लापरवाही है, और अगर मरम्मत का काम दुकानों के बंद होने के बाद किया जाता, तो शायद यह हादसा टल सकता था। दुकानदारों ने कहा कि यह लापरवाही भविष्य में भी किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है, इसलिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए।