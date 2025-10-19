गोरखपुर के SSB जवान ड्यूटी के दौरान तवांग में हुए बलिदान, क्षेत्र में शोक की लहर

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, SSB जवान के बलिदान से परिवार में कोहराम
गोरखपुर निवासी SSB जवान (67वीं बटालियन) केसरी नंदन मिश्रा की शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। बल के अधिकारियों द्वारा निधन की खबर मिलते ही परिजनो में कोहराम मच गया। बता दें कि केसरी नंदन मिश्रा जिले के सहजनवां थाना क्षेत्र, नगर पंचायत घघसरा बाजार, वार्ड दीनदयाल नगर (विसरी) के निवासी थे। बलिदानी केसरी नंदन मिश्रा 2009 में SSB में भर्ती हुए थे और GD पोस्ट पर तैनात थे। उनके बलिदान की खबर बटालियन के अधिकारियों ने परिवार को फोन पर दी। अधिकारियों ने बताया कि जवान का पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है, उसके बाद पार्थिव शरीर घर लाया जाएगा।
केसरी नंदन मिश्रा हाल ही में दशहरा के अवसर पर एक महीने की छुट्टी लेकर घर आए थे और लगभग दस दिन पहले ही ड्यूटी पर लौटे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि परिवार के साथ यह मुलाकात उनकी अंतिम होगी। मौजूदा समय उनका परिवार गोरखपुर के कूड़ाघाट में रहता है। उनकी दो बेटियां अंशिका और आस्था शहीद के पीछे पत्नी मंजू मिश्रा और ये दो मासूम बेटियां हैं जिनकी चीख पुकार से लोग आंसू नहीं रो पा रहे हैं। जवान के पिता जगन्नाथ मिश्रा सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हैं। उनके तीन भाई हैं-बड़े भाई अविनाश कुमार मिश्रा आर्मी से रिटायर हैं। दूसरे नंबर पर अवध नाथ मिश्रा, तीसरे केशव चंद्र मिश्रा हैं।
