गोरखपुर के SSB जवान ड्यूटी के दौरान तवांग में हुए बलिदान, क्षेत्र में शोक की लहर

केसरी नंदन मिश्रा हाल ही में दशहरा के अवसर पर एक महीने की छुट्टी लेकर घर आए थे और लगभग दस दिन पहले ही ड्यूटी पर लौटे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि परिवार के साथ यह मुलाकात उनकी अंतिम होगी। मौजूदा समय उनका परिवार गोरखपुर के कूड़ाघाट में रहता है। उनकी दो बेटियां अंशिका और आस्था शहीद के पीछे पत्नी मंजू मिश्रा और ये दो मासूम बेटियां हैं जिनकी चीख पुकार से लोग आंसू नहीं रो पा रहे हैं। जवान के पिता जगन्नाथ मिश्रा सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हैं। उनके तीन भाई हैं-बड़े भाई अविनाश कुमार मिश्रा आर्मी से रिटायर हैं। दूसरे नंबर पर अवध नाथ मिश्रा, तीसरे केशव चंद्र मिश्रा हैं।