गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की निकली शोभायात्रा, बुलेटप्रूफ रथ पर सवार थे मुख्यमंत्री…जगह जगह हुआ अभिनंदन

फोटो सोर्स: पत्रिका, बुलेटप्रूफ रथ पर शोभा यात्रा में निकले सीएम योगी
गोरखपुर में दशहरे के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर से विजयदशमी की पारंपरिक शोभायात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पारंपरिक पोशाक में रथ पर सवार होकर गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर के लिए प्रस्थान किए। रास्ते में जगह-जगह श्रद्धालुओं और नागरिकों ने उनका अभिनंदन किया और उनका स्वागत भावपूर्ण ढंग से किया।
शोभायात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग पूरी तरह सक्रिय थे। इस दौरान एडीजी जोन मुथा अशोक जैन, डीआईजी रेंज एस. चन्नप्पा, जिलाधिकारी दीपक मीणा, एसएसपी राज करन नय्यर, एसपी सिटी अभिनव त्यागी सहित अपर आयुक्त, एसडीएम, तहसीलदार एवं अन्य अधिकारी चप्पे-चप्पे पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए निगरानी में लगे रहे।
सुरक्षा व्यवस्था में रैपिड एक्शन फोर्स (RAF), पीएसी और अन्य पुलिस बल के जवान तैनात थे, जिन्होंने मार्ग पर उपस्थित भीड़ पर नियंत्रण बनाए रखा और शांति सुनिश्चित की। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी पूरे मार्ग की निगरानी की जा रही थी, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को रोकने में मदद मिली।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रथ यात्रा मार्ग पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने हाथ में फूल लेकर उनका स्वागत किया। जगह-जगह भव्य सजावट, बैनर और फूलों की झांकियाँ देखने को मिलीं, जिसने विजयदशमी पर्व को और अधिक आकर्षक बना दिया। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों और जवानों ने पूरी तत्परता दिखाई है और उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में कर्तव्यनिष्ठा से काम किया है।
एसएसपी राज करन नय्यर ने बताया कि शोभायात्रा मार्ग पर पुलिस बल एवं सीसीटीवी निगरानी के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से नियंत्रित किया गया है। गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली इस ऐतिहासिक शोभायात्रा ने न केवल धार्मिक उत्साह को बढ़ाया, बल्कि प्रशासन और पुलिस की सशक्त व्यवस्था का भी एक उदाहरण पेश किया सुरक्षा की दृष्टि से मुख्यमंत्री बुलेट प्रूफ रथ पर सवार होकर चल रहे थे।
