Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की निकली शोभायात्रा, बुलेटप्रूफ रथ पर सवार थे मुख्यमंत्री…जगह जगह हुआ अभिनंदन

गोरखनाथ मंदिर से विजयदशमी शोभायात्रा निकल चुकी है। यह यात्रा मानसरोवर मंदिर होते हुए रामलीला मैदान तक जाएगी। जहां मुख्यमंत्री रामलीला मंच पर प्रभु श्रीराम का राजतिलक करेंगे।

2 min read

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 02, 2025

Up news, gorakhpur, cm yogi

फोटो सोर्स: पत्रिका, बुलेटप्रूफ रथ पर शोभा यात्रा में निकले सीएम योगी

गोरखपुर में दशहरे के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर से विजयदशमी की पारंपरिक शोभायात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पारंपरिक पोशाक में रथ पर सवार होकर गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर के लिए प्रस्थान किए। रास्ते में जगह-जगह श्रद्धालुओं और नागरिकों ने उनका अभिनंदन किया और उनका स्वागत भावपूर्ण ढंग से किया।

शोभायात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही

शोभायात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग पूरी तरह सक्रिय थे। इस दौरान एडीजी जोन मुथा अशोक जैन, डीआईजी रेंज एस. चन्नप्पा, जिलाधिकारी दीपक मीणा, एसएसपी राज करन नय्यर, एसपी सिटी अभिनव त्यागी सहित अपर आयुक्त, एसडीएम, तहसीलदार एवं अन्य अधिकारी चप्पे-चप्पे पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए निगरानी में लगे रहे।

सीसीटीवी कैमरों से हो रही निगरानी

सुरक्षा व्यवस्था में रैपिड एक्शन फोर्स (RAF), पीएसी और अन्य पुलिस बल के जवान तैनात थे, जिन्होंने मार्ग पर उपस्थित भीड़ पर नियंत्रण बनाए रखा और शांति सुनिश्चित की। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी पूरे मार्ग की निगरानी की जा रही थी, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को रोकने में मदद मिली।

पुष्पवर्षा कर हुआ शोभायात्रा का स्वागत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रथ यात्रा मार्ग पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने हाथ में फूल लेकर उनका स्वागत किया। जगह-जगह भव्य सजावट, बैनर और फूलों की झांकियाँ देखने को मिलीं, जिसने विजयदशमी पर्व को और अधिक आकर्षक बना दिया। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों और जवानों ने पूरी तत्परता दिखाई है और उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में कर्तव्यनिष्ठा से काम किया है।

सुरक्षा की दृष्टि से बुलेटप्रूफ रथ पर सवार थे गोरक्षपीठाधीश्वर

एसएसपी राज करन नय्यर ने बताया कि शोभायात्रा मार्ग पर पुलिस बल एवं सीसीटीवी निगरानी के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से नियंत्रित किया गया है। गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली इस ऐतिहासिक शोभायात्रा ने न केवल धार्मिक उत्साह को बढ़ाया, बल्कि प्रशासन और पुलिस की सशक्त व्यवस्था का भी एक उदाहरण पेश किया सुरक्षा की दृष्टि से मुख्यमंत्री बुलेट प्रूफ रथ पर सवार होकर चल रहे थे।

ये भी पढ़ें

आगरा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान नदी में डूबे 7 युवक, परिवार की महिलाएं-लड़कियां मां दुर्गा को पकड़कर आंसू बहाती रहीं
आगरा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 05:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की निकली शोभायात्रा, बुलेटप्रूफ रथ पर सवार थे मुख्यमंत्री…जगह जगह हुआ अभिनंदन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

महानवमी पर गोरक्षपीठाधीश्वर ने किया कन्या पूजन, माथे पर लगाए तिलक…पांव छूकर लिए आशीर्वाद, स्वयं परोसे भोजन

Up news, cm Yogi
गोरखपुर

“आई लव योगी आदित्यनाथ जी, आई लव बुलडोज़र …लिखा लगा होर्डिंग, शहर में बना चर्चा का विषय

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

सिर पर रुमाल रख बीमारी ठीक करने का दावा…यूट्यूब देखकर बन गई पादरी, झांसा देकर चलने लगा धर्म परिवर्तन का खेल

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर

गोरखपुर में बसंती के गहने ई-रिक्शा चालक लेकर भागा; सीसीटीवी के फुटेज से आरोपी को तलाश रही पुलिस

Up news,gorakhpur
गोरखपुर

नवरात्र का त्यौहार मातम में बदला…दो बाईकों की भिड़ंत में एक की मौत, सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.