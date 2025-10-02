गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की निकली शोभायात्रा, बुलेटप्रूफ रथ पर सवार थे मुख्यमंत्री…जगह जगह हुआ अभिनंदन

एसएसपी राज करन नय्यर ने बताया कि शोभायात्रा मार्ग पर पुलिस बल एवं सीसीटीवी निगरानी के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से नियंत्रित किया गया है। गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली इस ऐतिहासिक शोभायात्रा ने न केवल धार्मिक उत्साह को बढ़ाया, बल्कि प्रशासन और पुलिस की सशक्त व्यवस्था का भी एक उदाहरण पेश किया सुरक्षा की दृष्टि से मुख्यमंत्री बुलेट प्रूफ रथ पर सवार होकर चल रहे थे।