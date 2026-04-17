गोरखपुर में तीन युवकों के राप्ती नदी में डूबने की आशंका, पुलिस ने शुरू किया रेस्क्यू…डाला गया महाजाल

अभी दो अप्रैल को ही चार बच्चों की डूबने से मौत हो गई थी, बता दें कि मिर्जापुर में राप्ती नदी के पीपा पुल के पास दो अप्रैल को आठ दोस्त कपड़े उतारकर नदी में नहाने के लिए चले गए और इसी दौरान चार दोस्त नदी में लापता हो गए। चार किशोरों के डूबने पर बाकी के दोस्त मौके से फरार हो गए। तलाश के दौरान जब पुलिस को जानकारी मिली तो सभी से संपर्क किया और चारों के नदी में डूबने की पुष्टि हुई। देर रात तक सभी की तलाश जारी रही, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। काफी प्रयास के बाद चारों बच्चों का शव बरामद किया गया।