अगर फटा होता सीएनजी टैंक तो तस्वीर होती भयावह, पटाखे की चिंगारी से दो कारें जल कर राख

गुरुवार देर रात प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मोहल्ले के बच्चे पार्क किनारे पटाखे फोड़ रहे थे। तभी एक सुलगता पटाखा कार पार्किंग की तरफ जा गिरा, इससे एक पुरानी कार में आग लग गई। आग की लपटों ने पास खड़ी दूसरी कार को भी चपेट में ले लिया। कालोनी के लोगों ने पानी डालकर पहले आग बुझाने की कोशिश की आग बढ़ती ही जा रही थी, तब पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पर कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया।इस दौरान एक कार का सीएनजी टैंक काफी गर्म हो चुका था। संयोग अच्छा था कि टैंक में विस्फोट नहीं हुआ नहीं तो हादसा भयावह हो जाता। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है।