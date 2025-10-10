अगर फटा होता सीएनजी टैंक तो तस्वीर होती भयावह, पटाखे की चिंगारी से दो कारें जल कर राख

फोटो सोर्स: पत्रिका, पटाखे की चिंगारी से दो कारें जलकर राख
गोरखपुर में गुरुवार की रात बच्चों की पटाखेबाजी से बड़ा हादसा हो गया, संयोग ठीक था कि कोई जनहानि नहीं हुई। इस घटना में दो कारें जलकर राख हो गई। घटना आवास-विकास कॉलोनी कुड़ाघाट की है जहां पटाखेबाजी के चलते पार्क के पास खड़ी दो कारों में आग लग गई। इनमें एक सीएनजी कार भी शामिल थी। हालांकि, समय पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाकर एक बड़ी घटना होने से बचा लिया।
गुरुवार देर रात प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मोहल्ले के बच्चे पार्क किनारे पटाखे फोड़ रहे थे। तभी एक सुलगता पटाखा कार पार्किंग की तरफ जा गिरा, इससे एक पुरानी कार में आग लग गई। आग की लपटों ने पास खड़ी दूसरी कार को भी चपेट में ले लिया। कालोनी के लोगों ने पानी डालकर पहले आग बुझाने की कोशिश की आग बढ़ती ही जा रही थी, तब पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पर कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया।इस दौरान एक कार का सीएनजी टैंक काफी गर्म हो चुका था। संयोग अच्छा था कि टैंक में विस्फोट नहीं हुआ नहीं तो हादसा भयावह हो जाता। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है।
