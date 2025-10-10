Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

अगर फटा होता सीएनजी टैंक तो तस्वीर होती भयावह, पटाखे की चिंगारी से दो कारें जल कर राख

गोरखपुर में गुरुवार की रात बड़ा हादसा होने से बच गया, घटना शहर के आवास विकास कालोनी कूड़ाघाट की है जहां पटाखों की चिंगारी से दो कारें जलकर राख हो गई।

less than 1 minute read

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 10, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, पटाखे की चिंगारी से दो कारें जलकर राख

गोरखपुर में गुरुवार की रात बच्चों की पटाखेबाजी से बड़ा हादसा हो गया, संयोग ठीक था कि कोई जनहानि नहीं हुई। इस घटना में दो कारें जलकर राख हो गई। घटना आवास-विकास कॉलोनी कुड़ाघाट की है जहां पटाखेबाजी के चलते पार्क के पास खड़ी दो कारों में आग लग गई। इनमें एक सीएनजी कार भी शामिल थी। हालांकि, समय पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाकर एक बड़ी घटना होने से बचा लिया।

बच्चों के पटाखों के खेल में दो कारे जलकर राख

गुरुवार देर रात प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मोहल्ले के बच्चे पार्क किनारे पटाखे फोड़ रहे थे। तभी एक सुलगता पटाखा कार पार्किंग की तरफ जा गिरा, इससे एक पुरानी कार में आग लग गई। आग की लपटों ने पास खड़ी दूसरी कार को भी चपेट में ले लिया। कालोनी के लोगों ने पानी डालकर पहले आग बुझाने की कोशिश की आग बढ़ती ही जा रही थी, तब पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पर कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया।इस दौरान एक कार का सीएनजी टैंक काफी गर्म हो चुका था। संयोग अच्छा था कि टैंक में विस्फोट नहीं हुआ नहीं तो हादसा भयावह हो जाता। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

टूंडला में बड़ा हादसा: निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज गिरा, कई मजदूर दबे और घायल- मलबे में राहत कार्य जारी
फिरोजाबाद
निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज गिरा, कई मजदूर दबे, राहत कार्य जारी (फोटो सोर्स : Whatsapp)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Oct 2025 01:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / अगर फटा होता सीएनजी टैंक तो तस्वीर होती भयावह, पटाखे की चिंगारी से दो कारें जल कर राख

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जनता दर्शन में आए फरियादियों से मिले सीएम, अधिकारियों को दिए पीड़ितों की समस्याओं के निस्तारण का निर्देश

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर

सोशल मीडिया पर उप जिलाधिकारी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, लोगों में आक्रोश…कारवाई की मांग

Up news, gorakhpur, social media
गोरखपुर

गोरखपुर में लगा “खून का कतरा बहाएंगे, मौका पड़ा तो सिर कटाएंगे ” लिखा पोस्टर…पुलिस ने उतरवाया

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

दीपावली, छठ महापर्व पर पूर्वोत्तर रेलवे चलाएगी 122 स्पेशल ट्रेनें, लाखों यात्रियों को मिलेगा राहत

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर

कानपुर ब्लास्ट…गोरखपुर में भी हाई अलर्ट, जिले में पुलिस की सतर्कता बढ़ी

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.