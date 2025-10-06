बहन को नहर में डुबाए रहा, तड़प तड़प कर हो गई मौत…खुद पहुंचा थाने, हत्या की बात सुन थाने में हड़कंप

फोटो सोर्स: पत्रिका, बहन के अफेयर से परेशान, भाई ने कर दी हत्या
जिले के कैंपियरगंज थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी सगी छोटी बहन की धामिना नहर के पानी में डूबोकर हत्या कर दी। इसके बाद घर से कुछ ही दूरी पर एक खेत में उसकी लाश फेक दी। कुछ देर बाद खुद ही पुलिस को बुलाकर सारा घटनाक्रम बताया।
उसने बताया कि मेरी बहन का एक युवक से अफेयर चल रहा था। उसे कई बार समझाया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए जान से मार दिया। इसके बाद एक खेत से बहन की लाश भी बरामद कराई।
कैंपियरगंज पुलिस मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में ले ली है। आरोपी भाई से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि बहन के अफेयर से परेशान होकर उसने हत्या की है। वहीं पुलिस का कहना है कि हत्या किस तरह की गई है, यह पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा।
जानकारी के मुताबिक कैंपियरगंज क्षेत्र के भौराबारी गांव के आदित्य यादव ने अपनी 19 साल की बहन नित्या यादव की हत्या की है। आदित्य के पिता अमरजीत की पहले ही मौत हो चुकी है। परिवार में आदित्य सबसे बड़ा है। उसके अलावा एक और भाई व 2 बहनें थीं। नित्या यादव तीसरे नंबर पर थी। वह इंटर में पढ़ती थी।
पुलिस के मुताबिक, सोमवार की सुबह आदित्य अपनी बहन के पीछे-पीछे निकला था। इसी बीच जब वह धामिना नहर के पास पहुंची। वहां उसे पकड़कर नहर के पानी में डूबो दिया। इसके बाद जब वह तड़पकर मर गई। तब घर से करीब ढाई किमी दूर उसकी लाश धान के खेत में फेक दिया।आदित्य ने बताया उसकी बहन का किसी युवक से अफेयर था। वह बार-बार उससे बात करने से मना करता था। लेकिन बहन मानने का तैयार नहीं थी। इस वजह से उसने यह कदम उठाया। घटना के कुछ ही घंटे बाद कैंपियरगंज पुलिस को बुलाकर हत्या की जानकारी दी। खेत से लाश भी बरामद कराई है।
कैंपियरगंज पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। थाना प्रभारी राकेश रोशन ने बताया कि जांच पड़ताल की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद पता चल पाएगा कि किस तरह से हत्या की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
