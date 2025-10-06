बहन को नहर में डुबाए रहा, तड़प तड़प कर हो गई मौत…खुद पहुंचा थाने, हत्या की बात सुन थाने में हड़कंप

पुलिस के मुताबिक, सोमवार की सुबह आदित्य अपनी बहन के पीछे-पीछे निकला था। इसी बीच जब वह धामिना नहर के पास पहुंची। वहां उसे पकड़कर नहर के पानी में डूबो दिया। इसके बाद जब वह तड़पकर मर गई। तब घर से करीब ढाई किमी दूर उसकी लाश धान के खेत में फेक दिया।आदित्य ने बताया उसकी बहन का किसी युवक से अफेयर था। वह बार-बार उससे बात करने से मना करता था। लेकिन बहन मानने का तैयार नहीं थी। इस वजह से उसने यह कदम उठाया। घटना के कुछ ही घंटे बाद कैंपियरगंज पुलिस को बुलाकर हत्या की जानकारी दी। खेत से लाश भी बरामद कराई है।