शर्म-लिहाज सब खत्म! भाभी के रेप के मामले में 80 साल का बूढ़ा जाएगा जेल

मथुरा : मथुरा जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक सनसनीखेज बलात्कार मामले में 80 वर्षीय बुजुर्ग को दोषी ठहराते हुए तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर अपनी भाभी के साथ दुष्कर्म का आरोप था। इसके अलावा, आरोपी के 75 वर्षीय बड़े भाई और चार बेटों को मारपीट के आरोप में दो-दो साल की जेल तथा 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरोपी बुजुर्ग को 4,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी भरना होगा। यह फैसला 2014 में दर्ज एक शिकायत पर आधारित है, जो करीब 11 वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया है।