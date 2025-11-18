गोरखपुर में बोले सीएम योगी…नए उत्तर प्रदेश में अपराध मंजूर नहीं,अपराधी को चुकानी पड़ेगी कीमत…हाइटेक फोरेंसिक लैब का किए उद्घाटन

सीएम ने कहा कि जब भाजपा की सरकार 2017 में बनी तब प्रदेश में केवल चार फोरेंसिक लैब थीं, आज 12 हैं और छह नई स्वीकृत हो चुकी हैं। लक्ष्य है कि प्रदेश की हर रेंज में अपनी फोरेंसिक लैब हो। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशिक्षण की क्षमता 6 हजार से बढ़ाकर 60 हजार कर दी गई है, जो पूरे देश में रिकॉर्ड है। प्रदेश में एक लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क अपराध रोकथाम में मदद कर रहा है। सीएम ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों में सात वर्ष या उससे अधिक सजा वाले हर अपराध में फोरेंसिक जांच अनिवार्य है, इसलिए आधुनिक लैब की जरूरत और बढ़ जाती है।