गोरखपुर में भी I love मोहम्मद के पोस्टर लगे, पुलिस ने हटवाया …वीडियो वायरल करने पर दस युवकों का शांतिभंग में चालान

बात 25 सितंबर की है , रात में सूचना मिली थी कि दशहरी बाग मोहल्ले में ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पोस्टर हटवा दिए। इस दौरान कुछ स्थानीय युवक पुलिस से भिड़ गए और बाद में अतिरिक्त फोर्स पहुंचने पर भाग गए। इसके बाद इलाके में तनाव फैलाने की नीयत से संप्रदाय विशेष का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। शुक्रवार शाम से रात तक वीडियो तेजी से फैला तो एसपी सिटी अभिनव त्यागी और सीओ गोरखनाथ रवि सिंह थाने पहुंच गए।