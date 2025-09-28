Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

गोरखपुर में भी I love मोहम्मद के पोस्टर लगे, पुलिस ने हटवाया …वीडियो वायरल करने पर दस युवकों का शांतिभंग में चालान

गोरखपुर में भी असामाजिक तत्वों ने आई लव मोहम्मद जा पोस्टर लगा कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सूचना मिलते ही उसे उतरवा किया।

2 min read

गोरखपुर

image

anoop shukla

Sep 28, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, शांतिभंग में दस युवकों का चालान

गोरखपुर में भी गोरखनाथ थानाक्षेत्र में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे और कुछ ही देर में उतार लिए गए, लेकिन तब तक इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मामले में पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए केस दर्ज कर किया।

दशहरी बाग मोहल्ले में लगे विवादित पोस्टर

जानकारी के मुताबिक गोरखनाथ क्षेत्र स्थित दशहरी बाग मोहल्ले के पास आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लगाए जाने और फिर हटाए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने इसका एक वीडियो भी वायरल कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया। इसके बाद जांच पड़ताल करके 10 युवकों का शांतिभंग में चालान किया है।

पुलिस के हटवाने पर भिड़े स्थानीय युवक

बात 25 सितंबर की है , रात में सूचना मिली थी कि दशहरी बाग मोहल्ले में ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पोस्टर हटवा दिए। इस दौरान कुछ स्थानीय युवक पुलिस से भिड़ गए और बाद में अतिरिक्त फोर्स पहुंचने पर भाग गए। इसके बाद इलाके में तनाव फैलाने की नीयत से संप्रदाय विशेष का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। शुक्रवार शाम से रात तक वीडियो तेजी से फैला तो एसपी सिटी अभिनव त्यागी और सीओ गोरखनाथ रवि सिंह थाने पहुंच गए।

वीडियो वायरल करने वालों की हुई पहचान

साइबर टीम की मदद से आरोपियों की पहचान कर शनिवार को 10 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद शांतिभंग में चालान कर दिया गया। इस संबंध में एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया- कुछ युवकों ने आपत्तिजनक वीडियो वायरल किया था। पुलिस ने केस दर्ज कर दस आरोपियों पर कार्रवाई की है। लोगों से अपील है कि इस तरह के वीडियो वायरल न करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले में पुलिस लगातार संवेदनशील स्थानों में गश्त कर रही है।

Updated on:

28 Sept 2025 11:03 am

Published on:

28 Sept 2025 11:02 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में भी I love मोहम्मद के पोस्टर लगे, पुलिस ने हटवाया …वीडियो वायरल करने पर दस युवकों का शांतिभंग में चालान

