गोरखपुर में भी I love मोहम्मद के पोस्टर लगे, पुलिस ने हटवाया …वीडियो वायरल करने पर दस युवकों का शांतिभंग में चालान

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, शांतिभंग में दस युवकों का चालान
गोरखपुर में भी गोरखनाथ थानाक्षेत्र में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे और कुछ ही देर में उतार लिए गए, लेकिन तब तक इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मामले में पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए केस दर्ज कर किया।
जानकारी के मुताबिक गोरखनाथ क्षेत्र स्थित दशहरी बाग मोहल्ले के पास आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लगाए जाने और फिर हटाए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने इसका एक वीडियो भी वायरल कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया। इसके बाद जांच पड़ताल करके 10 युवकों का शांतिभंग में चालान किया है।
बात 25 सितंबर की है , रात में सूचना मिली थी कि दशहरी बाग मोहल्ले में ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पोस्टर हटवा दिए। इस दौरान कुछ स्थानीय युवक पुलिस से भिड़ गए और बाद में अतिरिक्त फोर्स पहुंचने पर भाग गए। इसके बाद इलाके में तनाव फैलाने की नीयत से संप्रदाय विशेष का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। शुक्रवार शाम से रात तक वीडियो तेजी से फैला तो एसपी सिटी अभिनव त्यागी और सीओ गोरखनाथ रवि सिंह थाने पहुंच गए।
साइबर टीम की मदद से आरोपियों की पहचान कर शनिवार को 10 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद शांतिभंग में चालान कर दिया गया। इस संबंध में एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया- कुछ युवकों ने आपत्तिजनक वीडियो वायरल किया था। पुलिस ने केस दर्ज कर दस आरोपियों पर कार्रवाई की है। लोगों से अपील है कि इस तरह के वीडियो वायरल न करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले में पुलिस लगातार संवेदनशील स्थानों में गश्त कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग