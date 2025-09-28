CM Yogi ने बलरामपुर को दी 825 करोड़ की सौगात, मां पाटेश्वरी धाम में पूजा

इसके बाद सीएम योगी ने मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। परिसर का अवलोकन करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता न किया जाए। इसके बाद विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा,“हमारी सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए संकल्पित है। बलरामपुर में विकास की नई धारा प्रवाहित हो रही है। आज की परियोजनाएँ इसी दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।” जनसभा में हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद थे। मंच से मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं कीं और स्थानीय समस्याओं पर ध्यान देने का आश्वासन दिया।