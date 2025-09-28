Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

CM Yogi ने बलरामपुर को दी 825 करोड़ की सौगात, मां पाटेश्वरी धाम में पूजा

CM Yogi Latest Updates:   मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को बलरामपुर दौरे के दौरान मां पाटेश्वरी धाम में पूजा की और जिले को 825.29 करोड़ रुपये की 124 परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें 62 परियोजनाओं का लोकार्पण और 62 का शिलान्यास शामिल रहा। सीएम ने पॉलिटेक्निक का उद्घाटन कर जनसभा को संबोधित किया।

3 min read

बलरामपुर

image

Ritesh Singh

Sep 28, 2025

सीएम योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा, पाटेश्वरी धाम में पूजा, पॉलिटेक्निक और विवि का निरीक्षण (फोटो सोर्स : Whatsapp )

सीएम योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा, पाटेश्वरी धाम में पूजा, पॉलिटेक्निक और विवि का निरीक्षण (फोटो सोर्स : Whatsapp )

CM Yogi Balrampur Visit : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को बलरामपुर दौरे पर पहुँचे। यह दौरा विकास योजनाओं और धार्मिक आस्था दोनों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मां पाटेश्वरी धाम में पूजा-अर्चना की। इसके बाद उन्होंने जिले को कुल 825.29 करोड़ रुपये की 124 परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें 256 करोड़ की 62 परियोजनाओं का लोकार्पण और 568 करोड़ की 62 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है।

मां पाटेश्वरी धाम में पूजा

दौरे की शुरुआत सीएम योगी ने मां पाटेश्वरी मंदिर में पूजा-अर्चना के साथ की। उन्होंने प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और आस्था का स्मरण करते हुए कहा कि बलरामपुर की धरती देवी-देवताओं की कृपा से पवित्र है और यहाँ से प्रदेश को नई ऊर्जा मिलती है। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में भक्तों से संवाद किया और लोगों के कल्याण की कामना की।

पॉलिटेक्निक का उद्घाटन

सुबह 9:40 बजे मुख्यमंत्री घुघुलपुर पहुँचे, जहाँ उन्होंने नवनिर्मित राजकीय पॉलिटेक्निक भवन का उद्घाटन किया। इस पॉलिटेक्निक से जिले और आसपास के युवाओं को तकनीकी शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा,“हमारा प्रयास है कि हर जिले में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा उपलब्ध हो। पॉलिटेक्निक कॉलेज रोजगार सृजन और उद्यमिता को गति देंगे।” उन्होंने छात्रों से संवाद करते हुए उन्हें मेहनत और अनुशासन को सफलता की कुंजी बताया।

विश्वविद्यालय का निरीक्षण और जनसभा

इसके बाद सीएम योगी ने मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। परिसर का अवलोकन करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता न किया जाए। इसके बाद विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा,“हमारी सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए संकल्पित है। बलरामपुर में विकास की नई धारा प्रवाहित हो रही है। आज की परियोजनाएँ इसी दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।” जनसभा में हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद थे। मंच से मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं कीं और स्थानीय समस्याओं पर ध्यान देने का आश्वासन दिया।

विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने बलरामपुर को एक साथ 825.29 करोड़ रुपये की 124 परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें दो प्रमुख खंड शामिल रहे:

1.लोकार्पण की गई परियोजनाएँ (62 परियोजनाएँ – 256 करोड़ रुपये)

  • पक्की सड़कों का निर्माण और मरम्मत
  • पेयजल आपूर्ति योजनाएँ
  • प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन
  • ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सुधार कार्य
  • शैक्षणिक संस्थानों में बुनियादी ढांचे का विकास

2. शिलान्यास की गई परियोजनाएँ (62 परियोजनाएँ – 568 करोड़ रुपये)

  • नए पुलों और सड़कों का निर्माण
  • कृषि एवं सिंचाई से जुड़ी योजनाएं
  • आईटीआई और शैक्षणिक भवनों का निर्माण
  • नगरीय विकास से संबंधित परियोजनाएँ
  • खेल मैदान और सामुदायिक भवन निर्माण

सीएम योगी ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से बलरामपुर का कायाकल्प होगा और जिले को विकास की नई पहचान मिलेगी।

जनता की उम्मीदें और स्थानीय प्रभाव

बलरामपुर जैसे पिछड़े जिले में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होने पर स्थानीय लोगों में उत्साह देखा गया।

  • किसानों का कहना है कि सिंचाई परियोजनाएँ उनके लिए वरदान साबित होंगी।
  • छात्रों को उम्मीद है कि पॉलिटेक्निक और विश्वविद्यालय से शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी।
  • व्यापारियों का मानना है कि नई सड़कों और पुलों से व्यवसाय और आवाजाही आसान होगी।

विपक्ष की प्रतिक्रिया

जहाँ जनता इन योजनाओं का स्वागत कर रही है, वहीं विपक्ष ने इस दौरे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। कुछ विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह “चुनावी तैयारी का हिस्सा” है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि “विकास योजनाएं जनता के लिए हैं और इनका राजनीति से कोई संबंध नहीं।”

प्रशासन की तैयारिया और सुरक्षा

मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने चाक-चौबंद व्यवस्था की थी। सुरक्षा बलों की तैनाती, ट्रैफिक डायवर्जन और स्वागत तैयारियों में जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय रहा। सभी कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से संपन्न किया गया। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की रिपोर्ट भी सौंपी।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बलरामपुर और आसपास के जिलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार लगातार काम करेगी। उन्होंने कहा कि हर जिले में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाएँगी।बलरामपुर को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का हब बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएँगे।

ये भी पढ़ें

Buddha Relics: रूस में प्रदर्शित होंगे भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेष, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे केशव प्रसाद मौर्य”
लखनऊ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Sept 2025 08:24 am

Published on:

28 Sept 2025 08:23 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Balrampur / CM Yogi ने बलरामपुर को दी 825 करोड़ की सौगात, मां पाटेश्वरी धाम में पूजा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

“बाबा… पापा को बचा लो, मम्मी मार डालेगी” – पत्नी ने प्रेमी के भाई संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट

Balrampur
बलरामपुर

33.5 लाख सब्सक्राइबर वाला YouTube चैनल हैक, 6 लाख रंगदारी की मांग

YouTube
बलरामपुर

Balrampur Accident: बलरामपुर में भीषण सड़क हादसा बोलेरो खाई में पलटी दो की मौत, तीन घायल

Balrampur
बलरामपुर

आयुक्त का कड़ा एक्शन, बलरामपुर में 53 सहकारी समितियां की 19 बिंदु पर होगी जांच, 3 दिन के भीतर मांगी रिपोर्ट

Gonda
बलरामपुर

बलरामपुर में सशस्त्र सीमा बल 220 वीं एलआईए की बैठक बनी रणनीति,एजेंसियां सतर्क

Balrampur
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.