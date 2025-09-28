CM Yogi ने बलरामपुर को दी 825 करोड़ की सौगात, मां पाटेश्वरी धाम में पूजा

सीएम योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा, पाटेश्वरी धाम में पूजा, पॉलिटेक्निक और विवि का निरीक्षण (फोटो सोर्स : Whatsapp )
CM Yogi Balrampur Visit : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को बलरामपुर दौरे पर पहुँचे। यह दौरा विकास योजनाओं और धार्मिक आस्था दोनों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मां पाटेश्वरी धाम में पूजा-अर्चना की। इसके बाद उन्होंने जिले को कुल 825.29 करोड़ रुपये की 124 परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें 256 करोड़ की 62 परियोजनाओं का लोकार्पण और 568 करोड़ की 62 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है।
दौरे की शुरुआत सीएम योगी ने मां पाटेश्वरी मंदिर में पूजा-अर्चना के साथ की। उन्होंने प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और आस्था का स्मरण करते हुए कहा कि बलरामपुर की धरती देवी-देवताओं की कृपा से पवित्र है और यहाँ से प्रदेश को नई ऊर्जा मिलती है। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में भक्तों से संवाद किया और लोगों के कल्याण की कामना की।
सुबह 9:40 बजे मुख्यमंत्री घुघुलपुर पहुँचे, जहाँ उन्होंने नवनिर्मित राजकीय पॉलिटेक्निक भवन का उद्घाटन किया। इस पॉलिटेक्निक से जिले और आसपास के युवाओं को तकनीकी शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा,“हमारा प्रयास है कि हर जिले में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा उपलब्ध हो। पॉलिटेक्निक कॉलेज रोजगार सृजन और उद्यमिता को गति देंगे।” उन्होंने छात्रों से संवाद करते हुए उन्हें मेहनत और अनुशासन को सफलता की कुंजी बताया।
इसके बाद सीएम योगी ने मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। परिसर का अवलोकन करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता न किया जाए। इसके बाद विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा,“हमारी सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए संकल्पित है। बलरामपुर में विकास की नई धारा प्रवाहित हो रही है। आज की परियोजनाएँ इसी दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।” जनसभा में हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद थे। मंच से मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं कीं और स्थानीय समस्याओं पर ध्यान देने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने बलरामपुर को एक साथ 825.29 करोड़ रुपये की 124 परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें दो प्रमुख खंड शामिल रहे:
सीएम योगी ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से बलरामपुर का कायाकल्प होगा और जिले को विकास की नई पहचान मिलेगी।
बलरामपुर जैसे पिछड़े जिले में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होने पर स्थानीय लोगों में उत्साह देखा गया।
जहाँ जनता इन योजनाओं का स्वागत कर रही है, वहीं विपक्ष ने इस दौरे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। कुछ विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह “चुनावी तैयारी का हिस्सा” है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि “विकास योजनाएं जनता के लिए हैं और इनका राजनीति से कोई संबंध नहीं।”
मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने चाक-चौबंद व्यवस्था की थी। सुरक्षा बलों की तैनाती, ट्रैफिक डायवर्जन और स्वागत तैयारियों में जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय रहा। सभी कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से संपन्न किया गया। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की रिपोर्ट भी सौंपी।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बलरामपुर और आसपास के जिलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार लगातार काम करेगी। उन्होंने कहा कि हर जिले में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाएँगी।बलरामपुर को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का हब बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएँगे।
बड़ी खबरेंView All
बलरामपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग