गोरखपुर में हाथ थामे प्रेमी जोड़े ट्रेन के सामने कूदे…ट्रेन की टक्कर से उड़े परखच्चे, स्टेशन पर घंटों मची रही अफरा तफरी

फोटो सोर्स: पत्रिका, ट्रेन के सामने कूदे प्रेमी जोड़े, हड़कंप
सोमवार जिले के पिपराइच थानाक्षेत्र में देर रात एक युवक और युवती ट्रेन के सामने कूदकर सुसाइड कर लिए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों काफी देर तक प्लेटफार्म पर बातचीत कर रहे थे। इस बीच ट्रेन आई और जब तक लोग समझते तब तक ट्रेन आई और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर ट्रेन के आगे कूद गए। घटना की सूचना पर पहुंची जीआरपी ने दोनों की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजवा दिया।
घटना के बाद पहुंचे स्थानीय पिपराइच थाना प्रभारी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों की पहचान कर ली गई। युवक की पहचान वार्ड नंबर 11 निवासी विश्वकर्मा कुमार वहीं युवती कस्बे में ही रहती थी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी दिनों से लव अफेयर था। जानकारी के मुताबिक पिपराइच के वार्ड नंबर 11 निवासी विश्वकर्मा कुमार हैदराबाद में रोजगार करता था। वह दिवाली पर घर आया था। वहीं युवती पिपराइच में ही एक कपड़ा दुकान में काम करती थी। सोमवार को दुकान से निकलने के बाद युवती विश्वकर्मा से मिलने गई थी।
दोनों स्टेशन पर सामान्य भाव में बातचीत कर रहे थे तभी अचानक ट्रेन आते ही दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ कर ट्रेन के आगे कूद गए। ट्रेन की चपेट में आकर मौके पर ही दोनाें की मौत हो गई। मोबाइल से पहचान के बाद पुलिस ने दोनों के घर वालों को सूचना दी गई। दोनों के ही परिवार में मातम पसर गया, लोगों का रो, रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद पिपराइच रेलवे स्टेशन पर ही ट्रेन रूक गई। एक तरफ युवक की लाश पड़ी थी। पिपराइच रेलवे स्टेशन पर प्रेमी जोड़े द्वारा सुसाइड की बात सुन भारी भीड़ लग गई थी।
