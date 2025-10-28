गोरखपुर में हाथ थामे प्रेमी जोड़े ट्रेन के सामने कूदे…ट्रेन की टक्कर से उड़े परखच्चे, स्टेशन पर घंटों मची रही अफरा तफरी

दोनों स्टेशन पर सामान्य भाव में बातचीत कर रहे थे तभी अचानक ट्रेन आते ही दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ कर ट्रेन के आगे कूद गए। ट्रेन की चपेट में आकर मौके पर ही दोनाें की मौत हो गई। मोबाइल से पहचान के बाद पुलिस ने दोनों के घर वालों को सूचना दी गई। दोनों के ही परिवार में मातम पसर गया, लोगों का रो, रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद पिपराइच रेलवे स्टेशन पर ही ट्रेन रूक गई। एक तरफ युवक की लाश पड़ी थी। पिपराइच रेलवे स्टेशन पर प्रेमी जोड़े द्वारा सुसाइड की बात सुन भारी भीड़ लग गई थी।