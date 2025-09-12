JCI मिडटाउन ने नगर निगम के 3 हजार कर्मचारियों को दिए जेसीआई सुरक्षा कवच, महापौर ने की अध्यक्षता…जताया आभार

जेसीआई गोरखपुर मिडटाउन के तत्वावधान में चल रहे जेसी सप्ताह 2025 के चौथे दिन समाजहित में एक अनूठी पहल के तहत नगर निगम के कर्मियों को “JCI कवच” (सुरक्षा जैकेट) वितरित किए गए।

यह कार्यक्रम नगर निगम, गोरखपुर के सदन हॉल में भव्य रूप से संपन्न हुआ।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर डा0 मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। महापौर ने सफाई मित्रो को संस्था द्वारा प्रदत्त सुरक्षा जैकेट वितरित किया। साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की ऐतिहासिक सफलता में सफाई मित्रो के विशेष योगदान की सराहना की।