Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोरखपुर

JCI मिडटाउन ने नगर निगम के 3 हजार कर्मचारियों को दिए जेसीआई सुरक्षा कवच, महापौर ने की अध्यक्षता…जताया आभार

गोरखपुर नगर निगम में आज सफाईकर्मियों को तीन हजार सुरक्षा जैकेट प्रदान किए गए। जेसीआई गोरखपुर मिडटाउन सदैव समाजहित में कार्य करता आया है और आगे भी ऐसे रचनात्मक व उपयोगी कार्यक्रमों के माध्यम से जनसेवा की भावना को जीवित रखेगा।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 12, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, JCI टीम ने सफाईकर्मियों को दिया सुरक्षा जैकेट

जेसीआई गोरखपुर मिडटाउन के तत्वावधान में चल रहे जेसी सप्ताह 2025 के चौथे दिन समाजहित में एक अनूठी पहल के तहत नगर निगम के कर्मियों को “JCI कवच” (सुरक्षा जैकेट) वितरित किए गए।
यह कार्यक्रम नगर निगम, गोरखपुर के सदन हॉल में भव्य रूप से संपन्न हुआ।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर डा0 मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। महापौर ने सफाई मित्रो को संस्था द्वारा प्रदत्त सुरक्षा जैकेट वितरित किया। साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की ऐतिहासिक सफलता में सफाई मित्रो के विशेष योगदान की सराहना की।

सफाईकर्मियों की सुरक्षा और सुविधा सबकी जिम्मेदारी

संस्था के अध्यक्ष जेसी आयुष गर्ग ने बताया कि आज इस कवच वितरण कार्यक्रम में हमने करीब तीन हजार सुरक्षा कर्मियों और सफाई कर्मियों को यह JCI कवच प्रदान किए हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो लोग समाज की सेवा के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं, उनकी सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखा जाए।

ये भी पढ़ें

क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सहित तीन के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा, वीडियो बनाकर करता रहा शारीरिक शोषण
कानपुर
बैंक करने के साथ गैंगरेप (फोटो सोर्स- IANS)

बोले महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव

इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोरखपुर महानगर महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में जेसीआई गोरखपुर मिडटाउन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा नगर निगम कर्मचारी शहर की स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखने में दिन-रात परिश्रम करते हैं। उनकी सुरक्षा और सम्मान दोनों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। जेसीआई द्वारा दिया गया यह कवच न केवल सुरक्षा उपकरण है बल्कि इन कर्मियों के प्रति समाज की कृतज्ञता का प्रतीक भी है।

कर्मियों के कार्य को सुरक्षित बनाएगी

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सौमित्र सर्राफ ने कार्यकम की सराहना की और जेसीआई गोरखपुर मिडटाउन को धन्यवाद ज्ञापित किया कि उन्होंने ऐश्प्रा ग्रुप के सहयोग से नगर निगम कर्मियों को यह सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया। यह साझेदारी न केवल इन कर्मियों के कार्य को सुरक्षित बनाएगी, बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी और कृतज्ञता को भी दर्शाती है।

सुरक्षा कवच पाकर खुशी व्यक्त किए सफाईकर्मी

जेसी वीक कन्वेनर जेसीरेट कृति गर्ग, जेसीरेट अंकिता अग्रवाल,जेसी विकास स्वरूप,जेसी सौरभ अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नगर निगम कर्मचारी उपस्थित रहे और उन्होंने सुरक्षा कवच पाकर खुशी व्यक्त की। इस पहल का उद्देश्य इन कर्मियों को काम के दौरान होने वाले संभावित खतरों से सुरक्षित रखना और उन्हें आत्मविश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रोत्साहित करना है।कार्यक्रम का संचालन जेसीरेट कृति गर्ग ने किया।कार्यक्रम समापन पर संस्था के सचिव जेसी किशन अग्रवाल ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया।

ये भी पढ़ें

बीजेपी विधायक बोले- विधायक निधि का 10% कमीशन मिलता है, यूपी कांग्रेस ने पूछा कैमरे के पीछे कितना मिलता है?
कानपुर
बैठक में भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 07:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / JCI मिडटाउन ने नगर निगम के 3 हजार कर्मचारियों को दिए जेसीआई सुरक्षा कवच, महापौर ने की अध्यक्षता…जताया आभार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.