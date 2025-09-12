JCI मिडटाउन ने नगर निगम के 3 हजार कर्मचारियों को दिए जेसीआई सुरक्षा कवच, महापौर ने की अध्यक्षता…जताया आभार

जेसीआई गोरखपुर मिडटाउन के तत्वावधान में चल रहे जेसी सप्ताह 2025 के चौथे दिन समाजहित में एक अनूठी पहल के तहत नगर निगम के कर्मियों को “JCI कवच” (सुरक्षा जैकेट) वितरित किए गए।
यह कार्यक्रम नगर निगम, गोरखपुर के सदन हॉल में भव्य रूप से संपन्न हुआ।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर डा0 मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। महापौर ने सफाई मित्रो को संस्था द्वारा प्रदत्त सुरक्षा जैकेट वितरित किया। साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की ऐतिहासिक सफलता में सफाई मित्रो के विशेष योगदान की सराहना की।
संस्था के अध्यक्ष जेसी आयुष गर्ग ने बताया कि आज इस कवच वितरण कार्यक्रम में हमने करीब तीन हजार सुरक्षा कर्मियों और सफाई कर्मियों को यह JCI कवच प्रदान किए हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो लोग समाज की सेवा के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं, उनकी सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखा जाए।
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोरखपुर महानगर महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में जेसीआई गोरखपुर मिडटाउन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा नगर निगम कर्मचारी शहर की स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखने में दिन-रात परिश्रम करते हैं। उनकी सुरक्षा और सम्मान दोनों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। जेसीआई द्वारा दिया गया यह कवच न केवल सुरक्षा उपकरण है बल्कि इन कर्मियों के प्रति समाज की कृतज्ञता का प्रतीक भी है।
कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सौमित्र सर्राफ ने कार्यकम की सराहना की और जेसीआई गोरखपुर मिडटाउन को धन्यवाद ज्ञापित किया कि उन्होंने ऐश्प्रा ग्रुप के सहयोग से नगर निगम कर्मियों को यह सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया। यह साझेदारी न केवल इन कर्मियों के कार्य को सुरक्षित बनाएगी, बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी और कृतज्ञता को भी दर्शाती है।
जेसी वीक कन्वेनर जेसीरेट कृति गर्ग, जेसीरेट अंकिता अग्रवाल,जेसी विकास स्वरूप,जेसी सौरभ अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नगर निगम कर्मचारी उपस्थित रहे और उन्होंने सुरक्षा कवच पाकर खुशी व्यक्त की। इस पहल का उद्देश्य इन कर्मियों को काम के दौरान होने वाले संभावित खतरों से सुरक्षित रखना और उन्हें आत्मविश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रोत्साहित करना है।कार्यक्रम का संचालन जेसीरेट कृति गर्ग ने किया।कार्यक्रम समापन पर संस्था के सचिव जेसी किशन अग्रवाल ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया।