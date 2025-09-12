बीजेपी विधायक बोले- विधायक निधि का 10% कमीशन मिलता है, यूपी कांग्रेस ने पूछा कैमरे के पीछे कितना मिलता है?

BJP MLA said 10% commission received on fund कानपुर भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में कमीशन खोरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। जिसमें वह कह रहे हैं कि हमें तो तनख्वाह मिलती है, विधायक निधि से 10 प्रतिशत कमीशन मिलता है। तुम लोगों को क्या मिलता है? इतना सुनते ही हाल में बैठे लोग ताली बजाने लगते हैं। इधर कांग्रेस ने वायरल वीडियो के साथ एक्स पर पोस्ट किया है। अपने पोस्ट पर यूपी कांग्रेस ने लिखा है कि भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी ने भरे मंच से विधायक निधि पर कमीशन लेने की बात स्वीकार की है। सोचिए कैमरे पर 10 प्रतिशत कमीशन लेने की बात स्वीकार कर रहे हैं तो पीछे कितना लेते होंगे?
उत्तर प्रदेश के कानपुर के किदवई नगर से भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी ने बीते 11 सितंबर को कानपुर बीजेपी कार्यालय में बैठक को संबोधित कर रहे थे। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर आयोजित की गई थी। इसे बीजेपी सेवा पखवाड़ा के रूप में मान रही है। बैठक में महेश त्रिवेदी ने कहा कि हमें तो तनख्वाह मिलती है ईमानदारी से विधायक निधि का 10% कमीशन मिलता है तुम लोगों को क्या मिलता है। तुम लोगों को कुछ नहीं मिलता है।
यूपी कांग्रेस ने अपने एक पर पोस्ट किया है कि कानपुर में भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी में भरे मंच पर विधायक निधि पर कमीशन लेने की बात स्वीकार की है। अपने कार्यकर्ताओं के बीच बोल रहे हैं कि हमें तो तनख्वाह मिल रही है, विधायक निधि का 10 प्रतिशत कमीशन भी मिल रहा है। सोचिए जब कमरे में 10 प्रतिशत कमीशन मिलने की बात स्वीकार कर रहे हैं तो कैमरे पीछे कितना लेते होंगे? भाजपा के लोग जनता को अंधभक्त का चश्मा पहनाकर उन्हीं के हक में डाका डाल रहे हैं।