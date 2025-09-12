बीजेपी विधायक बोले- विधायक निधि का 10% कमीशन मिलता है, यूपी कांग्रेस ने पूछा कैमरे के पीछे कितना मिलता है?

BJP MLA said 10% commission received on fund कानपुर भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में कमीशन खोरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। जिसमें वह कह रहे हैं कि हमें तो तनख्वाह मिलती है, विधायक निधि से 10 प्रतिशत कमीशन मिलता है। तुम लोगों को क्या मिलता है? इतना सुनते ही हाल में बैठे लोग ताली बजाने लगते हैं। इधर कांग्रेस ने वायरल वीडियो के साथ एक्स पर पोस्ट किया है। अपने पोस्ट पर यूपी कांग्रेस ने लिखा है कि भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी ने भरे मंच से विधायक निधि पर कमीशन लेने की बात स्वीकार की है। सोचिए कैमरे पर 10 प्रतिशत कमीशन लेने की बात स्वीकार कर रहे हैं तो पीछे कितना लेते होंगे?