थाना के अंदर युवक ने लगाई फांसी, मचा हड़कंप, जानें क्या कहते हैं परिजन?

Young man hanged himself inside police station कानपुर में थाना के अंदर एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिसे एक दिन पहले ही परिजन थाने पर छोड़ गए थे। क्योंकि वह घर वालों को काफी परेशान कर रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा गया। परिजनों का कहना है कि उन्हें पुलिस से कोई शिकायत नहीं है। पुलिस ने बताया कि कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ‌घटना रावतपुर थाना की है