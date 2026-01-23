‘जॉन, क्लार्क, लेविस’…गोरखपुर में बैठकर अमरीकियों से कर रहे थे ठगी, एक युवती सहित छह गिरफ्तार

गोरखपुर की चिलुआताल थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, टीम ने साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए फर्जी कॉल सेंटर संचालित कर रहे 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 5 युवक और एक युवती शामिल हैं। इसी मामले में एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र व एसपी क्राइम सुधीर, CO कैंपियरगंज अनुराग सिंह ने विस्तृत जानकारी दी। इनकी गिरफ्तारी में SO चिलुआताल सूरज सिंह की टीम शामिल रही।