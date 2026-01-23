23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

‘जॉन, क्लार्क, लेविस’…गोरखपुर में बैठकर अमरीकियों से कर रहे थे ठगी, एक युवती सहित छह गिरफ्तार

गोरखपुर में एक बड़े साइबर ठगों के गैंग का चिलुआताल थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है, यह गैंग सिर्फ अमेरिकियों को इंश्योरेंस के लालच में फंसा कर रकम ऐंठती थी।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jan 23, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, साइबर ठगी के गिरफ्तार आरोपी

गोरखपुर की चिलुआताल थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, टीम ने साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए फर्जी कॉल सेंटर संचालित कर रहे 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 5 युवक और एक युवती शामिल हैं। इसी मामले में एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र व एसपी क्राइम सुधीर, CO कैंपियरगंज अनुराग सिंह ने विस्तृत जानकारी दी। इनकी गिरफ्तारी में SO चिलुआताल सूरज सिंह की टीम शामिल रही।

SP नॉर्थ ज्ञानेंद्र ने दी जानकारी

एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र ने बताया कि ठगों का यह गिरोह मुख्यतः अमेरिका के लोगों को निशाना बनाकर ठगी कर रहा था। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अहम दस्तावेज बरामद किए हैं।

उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि चिलुआताल थाना क्षेत्र में एक तीन मंजिला मकान में अवैध रूप से कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी की और वहां से छह लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

तीन मंजिला भवन में बना था सुसज्जित कॉल सेंटर

पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच की तो पता चला कि आरोपी एक किराए के तीन मंजिला मकान में कॉल सेंटर चला रहे थे, मकान के बाहर लाइब्रेरी का बोर्ड लगा था। ऑफिस में लैपटॉप, हेडफोन और इंटरनेट कनेक्शन लगाए गए थे। वहां बैठकर लड़के-लड़कियां अमेरिकियों को कॉल करते थे और खुद को अमेरिका की कंपनियों का एजेंट बताते थे।

विदेशियों को इस तरह ठगी का शिकार बनाते थे

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि कॉल करने वाले एजेंट खुद को नकली नाम जॉन, जॉर्ज, लेविस, क्लार्क जैसे विदेशी नामों का इस्तेमाल करते थे। उनके पास पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट होती थी, जिसके जरिए वे अमेरिका में मिलने वाली इंश्योरेंस योजनाओं और सरकारी सब्सिडी का झांसा देते थे।

जब कोई उनकी बातों में आ जाता था, तो उसकी कॉल को अमेरिका की कुछ निजी कंपनियों में फॉरवर्ड कर दिया जाता था। वहीं से ठगी की पूरी कहानी पूरी की जाती थी। आरोपियों को ठगी की रकम से ही कमीशन मिलता था।

इन चीजों की हुई बरामदगी

पुलिस ने मौके से ठगी में इस्तेमाल होने वाले 28 लैपटॉप, 37 हेडफोन, 2 राउटर, 7 मोबाइल फोन, 17 माउस, 22 लैपटॉप चार्जर, 6 चेकबुक, 3 पासबुक, 1 पासपोर्ट, 1 आधार कार्ड बरामद किए हैं। बरामद दस्तावेजों के आधार पर पुलिस आरोपियों के बैंक खातों और लेन-देन की भी जांच कर रही है।

गिरफ्तार आरोपी

रूपेश सिंह (पश्चिम बंगाल निवासी), अभिषेक पाण्डेय (कोलकाता निवासी), हर्ष आर्या (गोरखपुर निवासी), सूरज कुमार तिवारी (बलरामपुर निवासी), अश्वनी कुमार मौर्या (बलरामपुर निवासी), सलोनी यादव (लखनऊ निवासी) बता दें की रूपेश और अभिषेक के खिलाफ पहले भी साइबर ठगी के मामले दर्ज पाए गए हैं।

पुलिस ने बताया कि इस गिरोह से जुड़े चार अन्य आरोपी अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

महिला इवेंट मैनेजर की अपहरण के बाद हत्या, जंगल में 5 फीट गहरा गड्ढा खोदकर दफनाया शव, 11 दिन में खुली परतें
बरेली
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Jan 2026 05:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / ‘जॉन, क्लार्क, लेविस’…गोरखपुर में बैठकर अमरीकियों से कर रहे थे ठगी, एक युवती सहित छह गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोरखपुर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही, ब्लैकआउट मॉकड्रिल रहा बेअसर…मुख्य चौराहों पर जलती रहीं लाइटें, दौड़ती रहीं गाड़ियां,

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

कौन है बर्थ-डे गर्ल अंशिका…जिसके सामने DSP-दरोगा ने उतारे कपड़े, युवक को मारी थी गोली

गोरखपुर

एंटी करप्शन की बड़ी कारवाई, बिजली विभाग का टेंडर बाबू 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

इंस्टा क्वीन बनी लेडी डॉन…युवक को मारी गोली, थार जीप चोरी में भी है वांटेड… जाल में फंस चुके हैं कई सफेदपोश और पुलिसकर्मी

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में अधिकारियों को कुचलने की कोशिश, खनन का कागज मांगने पर भड़का डंपर चालक…सात दिन बाद दर्ज हुआ मुकदमा

Up news , gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.