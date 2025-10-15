त्यौहार पर होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे कर रहा है बेहतर प्रबंधन, सीसीटीवी से लेकर प्रतीक्षालय सब हुए दुरुस्त

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, त्योहारों पर रेलवे की विशेष व्यवस्था
दीपावली और पूर्वांचल एवं बिहार, झारखंड का मुख्य पर्व छठ पर लाखों यात्रियों का घर आना होता है और फिर काम करने की जगह वापसी करनी होती है। इस दौरान सबसे अधिक भार रेलवे विभाग पर पड़ता है। इसी की तैयारियों को करते हुए ल गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने स्टेशन पर पांच नए होल्डिंग एरिया बनाने का काम शुरू कर दिया है। इन जगहों पर यात्रियों के बैठने की सुविधा, ट्रेनों की जानकारी और साफ-सुथरे शौचालय की व्यवस्था की जाएगी।
इस बाबत जानकारी देते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इन होल्डिंग एरिया के बनने से प्लेटफॉर्म पर भीड़ और अफरा-तफरी कम होगी और यात्रियों को आराम से इंतजार करने की सुविधा मिलेगी। पूरा वोल्डिंग एरिया सीसीटीवी से लैस होगी। स्क्रीन लगाई जाएगी जिसपर ट्रेनों का पूरा टाइम टेबल दिखाई देगा।रेलवे ने इन व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए सेवा सुधार समूह बनाया है। यह समूह समय-समय पर होल्डिंग एरिया की जांच करेगा और जरूरत के अनुसार सुधार करवाएगा।
रेलवे ने बताया कि सभी पांच होल्डिंग एरिया 15 अक्तूबर तक तैयार कर लिए जाएंगे ताकि त्योहारों के दौरान यात्रियों को दिक्कत न हो। यात्रियों को ट्रेनों की अद्यतन जानकारी मिलती रहे इसके लिए नए होल्डिंग एरिया में LED स्क्रीन भी लगाई जा रही हैं, जिन पर ट्रेनों की लाइव जानकारी दिखाई जाएगी। इससे यात्रियों को अपने ट्रेन नंबर, प्लेटफॉर्म और गंतव्य की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। नए होल्डिंग एरिया बनने से यात्रियों को इंतजार के समय आराम मिल सकेगा।
