त्यौहार पर होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे कर रहा है बेहतर प्रबंधन, सीसीटीवी से लेकर प्रतीक्षालय सब हुए दुरुस्त

दीपावली और पूर्वांचल एवं बिहार, झारखंड का मुख्य पर्व छठ पर लाखों यात्रियों का घर आना होता है और फिर काम करने की जगह वापसी करनी होती है। इस दौरान सबसे अधिक भार रेलवे विभाग पर पड़ता है। इसी की तैयारियों को करते हुए ल गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने स्टेशन पर पांच नए होल्डिंग एरिया बनाने का काम शुरू कर दिया है। इन जगहों पर यात्रियों के बैठने की सुविधा, ट्रेनों की जानकारी और साफ-सुथरे शौचालय की व्यवस्था की जाएगी।