रेलवे ट्रैक से गुजर रहे दंपति की ट्रेन से कटकर मौत, ट्रेन का अचानक प्लेटफॉर्म बदलना बन गया मौत का सबब

जानकारी के अनुसार, प्रहलाद पूर्व नगर सहकारी बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारी थे और अखिल भारतीय गोंड महासभा के प्रांतीय संरक्षक के पद पर भी कार्यरत थे। बुधवार सुबह वे बस्ती में संगठन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे थे। हदसा सुबह करीब 9 बजे चूरेब और मुंडेरवा स्टेशन के बीच रेलवे लाइन पर हुआ। प्रहलाद चंद्र 2014 में जिला सहकारी बैंक में क्लर्क के पद से रिटायर हुए थे। उनके चार बेटे और एक बेटी है। हादसे की खबर मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त होने के बाद कोहराम मच गया।