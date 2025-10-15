Patrika LogoSwitch to English

संत कबीर नगर

रेलवे ट्रैक से गुजर रहे दंपति की ट्रेन से कटकर मौत, ट्रेन का अचानक प्लेटफॉर्म बदलना बन गया मौत का सबब

संतकबीरनगर में बुधवार की सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे ट्रैक से जा रहे वृद्ध दंपति की ट्रेन के कटने की मौत हो गई।

less than 1 minute read

संत कबीर नगर

image

anoop shukla

Oct 15, 2025

Up news, sant kabir Nagar

फोटो सोर्स: पत्रिका, दंपति की ट्रेन से कटकर मौत

बुधवार की सुबह जिले में दर्दनाक घटना हो गई है, यहां चकिया गांव के पास रेलवे ट्रैक पार करते समय पति, पत्नी की ट्रेन से कट कर मौत हो गई है। हादसा होते देख आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने घटनास्थल से शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा।

ट्रेन से कटकर वृद्ध दंपति की मौत

बता दें कि अखिल भारतीय गोंड महासभा के प्रांतीय संरक्षक प्रहलाद बस्ती में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे इसी बीच अनाउंस हुआ की ट्रेन दूसरे प्लेटफार्म पर आ रही है। प्रहलाद ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे ट्रैक पार करके जाने लगे उनकी पत्नी संतराजी देवी भी उनके साथ रेलवे ट्रैक पर चली गईं तभी अचानक ट्रेन आ गई। दंपती ट्रेन की चपेट में आ गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया।

हादसे के बाद परिजनों में मचा कोहराम

जानकारी के अनुसार, प्रहलाद पूर्व नगर सहकारी बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारी थे और अखिल भारतीय गोंड महासभा के प्रांतीय संरक्षक के पद पर भी कार्यरत थे। बुधवार सुबह वे बस्ती में संगठन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे थे। हदसा सुबह करीब 9 बजे चूरेब और मुंडेरवा स्टेशन के बीच रेलवे लाइन पर हुआ। प्रहलाद चंद्र 2014 में जिला सहकारी बैंक में क्लर्क के पद से रिटायर हुए थे। उनके चार बेटे और एक बेटी है। हादसे की खबर मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त होने के बाद कोहराम मच गया।

Published on:

15 Oct 2025 04:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sant Kabir Nagar / रेलवे ट्रैक से गुजर रहे दंपति की ट्रेन से कटकर मौत, ट्रेन का अचानक प्लेटफॉर्म बदलना बन गया मौत का सबब

