Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

सीएम सिटी में भूमाफियाओं ने तड़के बुलडोजर से तोड़ी दीवाल, घरवालों के विरोध पर फायरिंग…मुहल्ले में हड़कंप

रविवार भोर में चार बजे भूमाफिया ने राजघाट थानाक्षेत्र में कब्जे की नीयत से तरुणीश की संपत्ति पर तोड़फोड़ कर दिया। बुलडोजर लेकर पहुंचे हमलावरों ने बाउंड्री दीवार चहारदीवारी दी। आरोप है कि विरोध पर फायरिंग की गई

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 27, 2025

Up news, gorakhpur, cm yogi

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, भूमाफियाओं की गुंडागर्दी, बुलडोजर से तोड़ी दीवाल

गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र के मिर्जापुर मोहल्ले में भूमाफियाओं ने जमकर गुंडई की, रविवार तड़के सुबह 4 बजे भूमाफियाओं ने कब्जे की नीयत से एक व्यक्ति की संपत्ति पर हमला कर दिया। बुलडोजर लेकर पहुंचे हमलावरों ने दीवार की बाउंड्री तोड़ डाली। आरोप है कि जब घरवालों ने विरोध किया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। इस दौरान पीड़ित पक्ष किसी तरह जान बचाकर भाग निकला। घटना के बाद मुहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। पीड़ित ने पूरी घटना की वीडियो फुटेज पुलिस को सौंपी है। राजघाट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

राजघाट थानाक्षेत्र में भूमाफियाओं का आतंक, बुलडोजर से बाउंड्री तोड़ी

जानकारी के मुताबिक मिर्जापुर मोहल्ले के रहने वाले तरुणीश कुमार देव ने बताया कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर कुछ लोग कई वर्षों से कब्जा करना चाहते हैं। इससे पहले भी वे कई बार हमला कर चुके हैं जिसका मुकदमा दर्ज है।रविवार तड़के करीब चार बजे लोग लगभग दर्जन भर लोगों के साथ बुलडोजर लेकर पहुंचे और जमीन की बाउंड्री गिराने लगे। जब उन्होंने रोकने की कोशिश की, तो हमलावरों ने ईंट-पत्थर चलाने के साथ फायरिंग शुरू कर दी। किसी तरह जान बचाकर वे घर से बाहर भागे। इस दौरान आरोपियों ने लोहे के एंगल और वेल्डिंग का सामान भी लूट लिया। तरुणीश ने बताया-इस हमले में उनकी बाउंड्री पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। राजघाट थाना प्रभारी ने बताया कि तहरीर मिल गई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

बीमे के खेल में पारिवारिक कत्लों की खौफनाक कहानी, 50 करोड़ के बीमे के लिए मां, बहू और पिता का मर्डर, ऐसे सामने आया सच
हापुड़
insurance murder case hapur 50 crore fraud

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 01:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / सीएम सिटी में भूमाफियाओं ने तड़के बुलडोजर से तोड़ी दीवाल, घरवालों के विरोध पर फायरिंग…मुहल्ले में हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

छठ पूजा की तैयारियों को लेकर आपदा विभाग अलर्ट…एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और आपदा मित्र टीमें तैनात, माइक्रो प्लान तैयार

Up news, Gorakhpur, chattu parv
गोरखपुर

गोरखपुर में पतंजलि और अमूल के प्रोडक्ट जांच में मिले फेल, खाद्य विभाग ने भेजी नोटिस

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में दर्दनाक हादसा…नदी की धार में पलटी नाव, पिता का हाथ छूटा…बेटा नदी के भंवर में डूबा

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर

छठ पर्व के माध्यम से संस्कृति और प्रकृति के संगम को किया गया प्रदर्शित, CRD महिला डिग्री कालेज में अभाविप का कार्यक्रम

Up news, Gorakhpur
गोरखपुर

बिहार से सुसाइड करने गोरखपुर पहुंची युवती, राप्ती नदी में गले तक डूबा देख मचा हड़कंप…किनारे से शोर मचाते रहे राहगीर

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.