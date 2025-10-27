सीएम सिटी में भूमाफियाओं ने तड़के बुलडोजर से तोड़ी दीवाल, घरवालों के विरोध पर फायरिंग…मुहल्ले में हड़कंप

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, भूमाफियाओं की गुंडागर्दी, बुलडोजर से तोड़ी दीवाल
गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र के मिर्जापुर मोहल्ले में भूमाफियाओं ने जमकर गुंडई की, रविवार तड़के सुबह 4 बजे भूमाफियाओं ने कब्जे की नीयत से एक व्यक्ति की संपत्ति पर हमला कर दिया। बुलडोजर लेकर पहुंचे हमलावरों ने दीवार की बाउंड्री तोड़ डाली। आरोप है कि जब घरवालों ने विरोध किया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। इस दौरान पीड़ित पक्ष किसी तरह जान बचाकर भाग निकला। घटना के बाद मुहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। पीड़ित ने पूरी घटना की वीडियो फुटेज पुलिस को सौंपी है। राजघाट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक मिर्जापुर मोहल्ले के रहने वाले तरुणीश कुमार देव ने बताया कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर कुछ लोग कई वर्षों से कब्जा करना चाहते हैं। इससे पहले भी वे कई बार हमला कर चुके हैं जिसका मुकदमा दर्ज है।रविवार तड़के करीब चार बजे लोग लगभग दर्जन भर लोगों के साथ बुलडोजर लेकर पहुंचे और जमीन की बाउंड्री गिराने लगे। जब उन्होंने रोकने की कोशिश की, तो हमलावरों ने ईंट-पत्थर चलाने के साथ फायरिंग शुरू कर दी। किसी तरह जान बचाकर वे घर से बाहर भागे। इस दौरान आरोपियों ने लोहे के एंगल और वेल्डिंग का सामान भी लूट लिया। तरुणीश ने बताया-इस हमले में उनकी बाउंड्री पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। राजघाट थाना प्रभारी ने बताया कि तहरीर मिल गई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग