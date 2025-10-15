मिशन शक्ति 5.0 अभियान: “महिला सम्मान समारोह” का हुआ भव्य आयोजन, उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को किया गया सम्मानित

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत बुधवार को चम्पा देवी पार्क में "महिला सम्मान समारोह" का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं, बालिकाओं और छात्राओं को सशक्त बनाने व समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मिशन शक्ति अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं, पुलिस कर्मियों तथा बहादुरी का परिचय देने वाली बेटियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।