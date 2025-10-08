सांसद रविकिशन पहुंचे बाबा विश्वनाथ के दरबार, लोक मंगल की किए कामना

सांसद रवि किशन ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रयासों से नए स्वरूप में विश्व पटल पर और भी भव्य पहचान बना चुका है। यहां आने वाले श्रद्धालु न सिर्फ दर्शन का आनंद उठाते हैं बल्कि भारतीय संस्कृति की विराटता को भी अनुभव करते हैं। पूजन-अर्चन के बाद रवि किशन ने बाबा से आशीर्वाद लेते हुए कहा “हर-हर महादेव की गूँज पूरे देश में सकारात्मकता और शक्ति का संदेश देती है ”धाम में उनके साथ कई कार्यकर्ता और स्थानीय श्रद्धालु भी मौजूद रहे।