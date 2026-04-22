नारी शक्ति वंदन में पहुंचे सीएम, बोले…महिलाओं पर विपक्षियों के काले कारनामे छुपे नहीं हैं

मुख्यमंत्री ने ने कहा कि आधी आबादी को अब अधिकार देने की जरूरत है। नारी जब सशक्त होती है तो वो परिवार अपने आप में समर्थ होता है। जब वो समर्थ होती हैं तो राष्ट्र समर्थ होता है। आत्म निर्भर भारत की संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ये समय की जरूरत है। सीएम ने कहा कि 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में पुलिस की भागीदारी मात्र 10 हजार थी लेकिन अभी 44 से 45 हजार है। भाजपा के शासन में अनिवार्य है कि 20 परसेंट महिलाओं को अनिवार्य रूप से पुलिस में भर्ती किया जाएगा।